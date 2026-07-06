Mbappé rechaza duramente los comentarios racistas de la senadora paraguaya: "Eres una señora menospreciable"

En las últimas horas se ha creado un revuelto entorno a la figura de Kylian Mbappé por unas declaraciones absolutamente despreciables y lamentables contra el francés, que no tardó en responder a Celeste Amarilla, senadora de Paraguay, tras los comentarios racistas después del partido. “Camerunés colonizado, en vez de leche materna chupaba cocos”, publicó en X la senadora paraguaya Celeste Amarilla.

Mbappé ha respondido a la senadora a través de su cuenta de X, respaldado por la Federación Francesa y denunciando los hechos, sin piedad alguna.

Comunicado denunciando los hechos

El comunicado decía lo siguiente: "Señora Celeste Amarilla, eres una mujer despreciable e indigno de su función", empezaba diciendo el francés.

"No representa a Paraguay, ese país que ha sudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su desconsideramiento y su racismo descomplejado, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores han realizado durante esta copa del mundo, para dejar lugar a una mujer incompetente que da la peor imagen posible de su país" continuaba.

Celeste Amarilla había catalogado a Mbappé como "camerunés colonizado". Unas declaraciones racistas. "Nunca dejaré que personas como ella tengan la libertad de propagar el odio y el racismo en todo el mundo", concluía.

La Federación respalda a su jugador

La FFF (Federación Francesa de Fútbol) no ha dudado en rechazar los comentarios racistas y denunciar la situación. Además, ha mostrado todo su "total apoyo a su capitán", ya que es "todo el país el que está siendo insultado".

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También formalizó una denuncia ante la justicia anunciando el inicio de un proceso legal ante el 'parquet' (fiscalía francesa).