"Mbappé queda fuera de la lucha por el Balón de Oro"

Era Francia el 'coco' que todos querían evitar. Los favoritos, los de los cromos más preciados, los del ataque letal... y los que jugarán por el tercer y cuarto puesto tras caer con España. El equipo de Luis de la Fuente redujo a su mínima expresión a los 'Bleus', que apenas y crearon peligro para caer derrotados por 2-0, baile incluido en un partido poco digno de su categoría futbolística.

Señalados, muchos: desde un Michael Olise que no fue el de partidos anteriores, un Dembélé impreciso en sus contactos con la pelota, un Digne que hizo uno de los penaltis más infantiles que se recuerde en los Mundiales, un Deschamps atado de pies y manos ante el baño de la Roja... y un Kylian Mbappé desaparecido en combate.

Kylian Mbappe resopla después de un gol de España en la semifinal de Dallas del Mundial. / ALBERT PENA / EFE

La estrella, el goleador del Mundial, fue poco menos que un fantasma en ataque y bloqueado por los más imperiales Cubarsí y Laporte. Y su rendimiento no pasó desapercibido para la prensa de su país, que no tardó en atizarle. Como el caso de Laurent Perrin, subdirector de 'Le Parisien', que dedicó unas frases en el reputado portal francés para disparar contra Deschamps, Mbappé y compañía.

"Deschamps probablemente confió demasiado en la calidad de sus jugadores. Solo un ejemplo: la presión. Contra España, los delanteros no presionaron juntos; siempre estaban descoordinados, con Olise perdido y siempre yendo contra el flujo del juego. Si esto se hubiera trabajado en los entrenamientos, habría habido coordinación. Durante mucho tiempo, esto no fue posible con la selección francesa porque Mbappé no se esforzaba tanto como los demás", analizó el columnista.

"¿BdO? Muy improbable"

En la rueda de prensa, Deschamps atizó el arbitraje del salvadoreño Ivan Barton, lanzando la pregunta sobre si el árbitro estaba "a la altura de una semifinal". Sobre ello, el periodista expresó que "criticar al árbitro está por debajo de Didier Deschamps. El arbitraje es la excusa de los débiles. Lamento volver a mencionarlo, pero Luis Enrique nunca habla de ello".

Didier Deschamps, seleccionador de Francia / EFE

Aprovechó también Perrin para mencionar las posibilidades de Kylian de cara a un hipotético Balón de Oro: "Me parece muy improbable porque no ha ganado nada este año. Queda fuera de la lucha. Y como se lanza a lo desconocido con el Real Madrid de Mourinho, creo que ahora tenemos que apostar por que Francia gane la Eurocopa 2028. Cumplirá 30 años ese año".

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En tono irónico, volvió a cargar contra el saliente seleccionador: "Hemos oído con demasiada frecuencia que Deschamps no podría hacerlo mejor porque no hay tiempo para trabajar con la selección nacional. No me da la impresión de que en España haya 28 horas al día".