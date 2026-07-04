Mbappé inspiró los penaltis de Egipto ante Australia

La tecnología volvió a hacerse protagonista en el Mundial, esa tecnología omnipresente y que todo lo inunda en estos días de tecnología sin parar. Esta vez fue antes de la tanda de penaltis entre Egipto y Australia en una de las eliminatorias de dieciseisavos, cuando las cámaras captaron a varios futbolistas egipcios consultando una tablet con vídeos e información. En ella aparecía Mathew Ryan, el guardameta australiano, y el objetivo era buscar pistas para encontrar sus puntos débiles desde los once metros.

Ryan, con Australia. / @Socceroos

Lo cierto es que la preparación dio resultado y acabó siendo un éxito. Egipto terminó imponiéndose en la tanda y selló su clasificación tras un desenlace emocionante. Los africanos aprovecharon el estudio previo del portero rival para afrontar cada lanzamiento con la mayor información posible, una práctica cada vez más habitual en el fútbol de élite. No existe equipo que no recurra a ella. Se juegan demasiado.

Deschamps abraza a Mbappé tras marcar el primer gol del Francia-Suecia / SHAWN THEW / EFE

Resulta imposible saber todas las imágenes consultadas exactamente por los jugadores egipcios, aunque sí pudo verse durante la realización, algo que queda claro atendiendo al post colgado por DAZN en 'X'. Y es que Ryan tenía un antecedente reciente muy llamativo desde el punto de penalti ante uno de los máximos goleadores del presente Mundial.

El guardameta australiano había sufrido meses atrás a Kylian Mbappé en un partido de LaLiga entre el Levante y el Real Madrid. El delantero francés transformó un penalti con un lanzamiento a lo Panenka, engañando por completo al portero, antes de volver a superarlo poco después tras regatearle en un mano a mano para firmar un doblete. Evidententmente, no solo vieron ese penalti, pero el francés estuvo, sin quererlo, presente en la eliminatoria entre Australia y Egipto.

Salah, futbolista de Egipto / EUROPA PRESS

Lo que sí está claro es que el análisis previo cumplió su objetivo: Egipto superó a Australia desde los once metros y logró el billete para la siguiente ronda, mientras Ryan volvió a marcharse derrotado en un escenario en el que la preparación y los pequeños detalles marcaron la diferencia.