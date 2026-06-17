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MUNDIAL 2026

Mbappé hace historia con Francia y apunta a Klose

El capitán francés fue la figura del triunfo de los suyos ante Senegal

Kylian Mbappé, capitán de Francia y goleador letal

Kylian Mbappé, capitán de Francia y goleador letal / EUP

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Sebastián Vargas Rozo

Sebastián Vargas Rozo

Kylian Mbappé arrancó el Mundial 2026 dejando una nueva actuación decisiva con la selección francesa. El delantero del Real Madrid fue uno de los grandes protagonistas de la victoria de Francia por 3-1 frente a Senegal gracias a un doblete que le permite continuar escalando posiciones entre los grandes nombres de la historia del fútbol internacional.

Los dos tantos anotados en el estreno mundialista elevan su cuenta goleadora con la selección francesa hasta las 58 dianas. Con esta cifra, supera a Olivier Giroud, que cerró su trayectoria internacional con 57 goles, y se convierte en el máximo goleador histórico de Francia.

Además, Mbappé también lidera la clasificación de asistencias de los Bleus con 36 pases de gol, por delante de los 30 registrados por Antoine Griezmann.

Más allá de sus registros con la selección, el atacante francés continúa acercándose a una de las marcas más prestigiosas del fútbol mundial.

Gracias a sus goles ante Senegal, se sitúa a solo dos tantos del récord absoluto de anotaciones en la historia de los Mundiales, establecido por Miroslav Klose con 16.

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En este Mundial, eso sí, luchará por ello con Messi otro de los que se acerca. Además, el delantero ha necesitado únicamente 99 encuentros para llegar a los 58 goles con Francia, una cifra notablemente inferior a los 137 partidos que disputó Giroud para alcanzar su marca.

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