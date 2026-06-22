Mbappé hace historia con Francia

Kylian Mbappé sigue empeñado en que ningún récord de Francia quede fuera de su alcance. El delantero abrió la lata ante Irak en el minuto 14, tras una asistencia de Olise, y de paso firmó una efeméride redonda: lo hizo en su partido número 100 con 'Les Bleus' y alcanzó los 15 goles en Copas del Mundo, una cifra que lo coloca como el máximo goleador mundialista en la historia del combinado francés.

Mbappé, en el partido ante Irak / EFE

Con ese tanto, Mbappé deja atrás los 13 goles que Just Fontaine marcó en el Mundial de Suecia 1958, un registro que llevaba casi siete décadas como techo goleador de Francia en la cita mundialista. El capitán lo ha superado repartiendo sus dianas entre tres ediciones —2018, 2022 y la actual—, donde se ha confirmado como el jugador determinante de cada torneo que disputa.

La efeméride va más allá del récord. El gol ante Irak llegó en una jornada doblemente señalada: la de su partido número 100 con la selección absoluta. Pocos futbolistas alcanzan el centenar de internacionalidades, y menos aún lo hacen con un balance tan demoledor. Mbappé suma ya 59 goles en esos 100 encuentros un promedio espectacular.

Noticias relacionadas

Mbappé, en el partido ante Irak / EFE

El momento de forma del delantero no admite discusión: 11 goles en sus últimos 12 partidos. Llega al Mundial 2026 enchufado, en una versión imparable que mantiene a Francia entre las grandes favoritas.