Mbappé emula a Messi

Kylian Mbappé falló el primer penalti de su carrera en un Mundial. O, dicho de otro modo, Yassine Bounou reafirmó su condición de parapenaltis. El meta marroquí adivinó el lanzamiento del delantero francés, mantuvo el 0-0 en el marcador y evitó que el '10' alcanzara las ocho dianas de Leo Messi, que continuaba en solitario al frente de la tabla de máximos realizadores del torneo... hasta que se redimió en la segunda mitad para poner el 1-0 con un extraordinario golpeo con comba en la frontal.

Los Leones del Atlas protestaron con insistencia una posible falta de Doué sobre Achraf en el robo de balón que dio origen al contragolpe de manual de Francia. La acción terminó con Mazraoui derribando a Mbappé dentro del área. El jugador del Manchester United, hoy pareja en el eje de la zaga de Diop, cayó en la trampa de la bicicleta y el posterior cambio de ritmo del madridista: se fue al suelo, llegó tarde y cometió un penalti evitable.

Sin embargo, el capitán de Les Bleus no aprovechó la oportunidad. Tras una revisión eterna del VAR, Mbappé, que no erraba una pena máxima con su selección desde 2023 (clasificación del Mundial ante Kazajistán), se topó con un auténtico especialista desde los once metros. El meta de Al Hilal esperó hasta el último instante, no se dejó engañar por los amagos del delantero y blocó un disparo raso y poco colocado a su derecha.

El ex de Girona o Sevilla ha encajado únicamente dos de los nueve penaltis que le han lanzado en la historia de la Copa del Mundo: ha detenido cuatro y otros tres se marcharon fuera.

Estba por ver si Francia acaba pagando caro el error de su capitán. No sería un precedente menor, ya que los galos solo habían fallado un penalti durante el tiempo reglamentario en toda la historia del Mundial antes del de Mbappé: Karim Benzema erró el suyo frente a Suiza en Brasil 2014.

No obstante, el madridista enmendó su error con un golpeo magnífico desde la frontal para poner el 1-0 en el marcador. Empata con Leo Messi en lo más alto de la tabla de máximos goleadores del torneo. El astro argentino, además, es el máximo artillero de la historia de los Mundiales, con 21 tantos, uno más que los 20 que ya suma Mbappé, una cifra alcanzada en 20 partidos y apenas tres participaciones mundialistas.

¿Cuántos penaltis ha fallado Kylian Mbappé?

Mbappé es sinónimo de garantía desde los once metros. Sin embargo, Bono le comió la tostada y atrapó su lanzamiento. Así, Kylian alcanzó los 15 penaltis fallados. Ha transformado 65, por lo que tiene un 81% de efectividad desde el punto de penalti.

Todos los penaltis fallados por Kylian Mbappé en su carrera:

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