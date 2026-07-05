Mbappé explota tras el Paraguay-Francia: "Nosotros también sabemos jugar un fútbol de mierda"

Kylian Mbappé se coloca en lo más alto de la tabla de goleadores junto a Lionel Messi. Siete dianas para los dos titanes. La séptima para el atacante del Real Madrid llegó de pena máxima. El único tanto del durísimo duelo de octavos de final de la Copa del Mundo entre Francia y Paraguay (0-1).

Fue una batalla tremenda. Los guaraníes, conscientes de su inferioridad a nivel técnico, plantearon un encuentro subterráneo, agresivo. Metieron un bloque bajísimo y cerraron los espacios a los bólidos galos.

Guerra subterránea

Sufrieron mucho Mbappé, Dembélé, Barcola y compañía para generar. Y los piques y enfrentamientos se fueron sucediendo. El objetivo fue, casi siempre, Kylian. Cáceres, Galarza, Velázquez. Lo iban buscando.

Kylian Mbappe de Francia celebra un gol este sábado, en un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia en el estadio de Filadelfia (Estados Unidos) / EFE

El francés a veces se reía, otras entraba al trapo. Fueron pasando los minutos y las tanganas fueron subiendo de temperatura. Y el '10' se lo cobró en el penal. Se fue directo a Orlando Gill y luego se produjeron varios enfrentamientos, también en la pausa de hidratación.

Caliente a zona mixta

Lo más curioso de todo es que terminó con cero cartulinas amarillas Paraguay en el tiempo reglamentario y con tres Francia. Y Mbappé explotó en zona mixta: “Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin y a hacer jugadas bonitas, pero no, también podemos jugar fútbol de mierda".

"Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos. Incluso en el fútbol sucio, fuimos mejores. Intentaron llegar a nosotros, pero fuimos nosotros quienes llegamos a ellos", añadía Kylian.

Deschamps

Curioso lo que comentó al respecto Deschamps: "Esta noche, le pedí a los dos jugadores más fuertes en el banquillo que lo protegieran al final de este partido, porque no tengo ganas de perder jugadores".