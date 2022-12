Hat-trick de Mbappé en la final del Mudnial

El crack del PSG anotó una pena máxima absurda de Otamendi y empató la final con una volea tremenda Francia volvió a empatar en la prórroga gracias a otro penalti que también convirtió Mbappé

No des por muerta a Francia. No des por muerto a Mbappé. Creyó Argentina tener la final en el bolsillo, se vio levantando ya el Mundial, pero Francia le dijo que aún le tocaría sudar otro rato más. No había hecho absolutamente nada la selección 'bleu' en todo el partido, pero se aprovechó de dos minutos locos para empatar la final y poner el partido patas arriba.

El protagonista no fue otro que Kylian Mbappé. El crack del PSG, que no había aparecido en toda la final, aprovechó una pena máxima absurda de Nicolás Otamendi sobre Kolo Muani y un pase picado de Thuram para empatar el encuentro con todas las de la ley. Dos picotazos tremendos. El segundo de ellos, de bella factura, con una volea que el Dibu Martínez solo pudo rozar con los dedos.

A partir del segundo de Mbappé, Francia se ha recuperado claramente. Argentina, que había dominado y dominado el partido, se hizo pequeña y la selección 'bleu' se ha ido a por la final.

La prórroga también dio protagonismo a Kylian. Tras un gol de Messi a poco más de 10 minutos del final, Mbappé volvió a convertir la pena máxima para empatar el partido y enviar la final a la tanda de penaltis.