Mbappé despeja las dudas: "Recibí un golpe, pero estoy bien"

Insaciable como el que más, Kylian Mbappé continúa agrandando su figura. Sus - extraordinarias - cifras no dejan de engordar: 20 dianas en 20 partidos mundialistas. En tres Copas del Mundo. Y subiendo. Tras perder la batalla psicológica frente a Bounou y fallar su primer penalti en una Copa del Mundo, se redimió en la segunda mitad con un golpeo con comba magnífico para avanzar a una Francia que venció con autoridad a Marruecos por 2-0.

Les Bleus esperan rival en semis: España o Bélgica. Y, Kylian, que no baja el ritmo y lidera junto a Leo Messi la tabla de máximos artilleros con ocho dianas, encendió todas las alarmas en el Gillette Stadium de Boston cuando se fue al suelo y pidió el cambió, aquejándose de uno de sus tobillos.

Mbappé y Dembélé, goleadores ante Marruecos / EFE

Poco antes de abandonar el terreno de juego, el ariete madridista sufrió una dura entrada de Issa Diop en el centro del campo y que provocó la tarjeta amarilla para el central marroquí. Ni Deschamps ni el propio Mbappé quisieron correr riesgos a cinco días de jugar las semifinales y el '10' dejó su lugar en el césped a Mateta.

Se marchó por su propio pie y, cuando llegó al banquillo, saludó a sus compañeros con una sonrisa de oreja a oreja y recibió una atronadora ovación, una imagen que dejó entrever que pudo ser un cambio por mera precaución. De hecho, Mbappé confirmó en 'beIN Sports' que apenas "recibí un golpe en el tobillo pero estoy bien".

Dio más detalles: "En ese momento, JP (Mateta) estaba en mejor forma que yo para jugar los últimos 15 minutos, salí y él entró. Es bueno, casi marca también". Lógicamente, quiere más: "No hay lugar para la autocomplacencia. Aún queda mucho camino por recorrer, lo que nos espera es aún más difícil, pero nos recuperaremos bien".

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Su seleccionador, Didier Deschamps, añadió que "tuvo una pequeña lesión en el tobillo" y que "sentía algo de dolor". Nada, que Kylian Mbappé no se perderá las semifinales del Mundial.