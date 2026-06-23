Mbappé y Dembélé clasifican a Francia en el partido más largo del Mundial

Hacía muy poco que Leo Messi había hecho lo de siempre, lo que lleva veinte años haciendo, ser el mejor. Sin discusión. El resto, Mbappé, Kane o Haaland (nombrar aquí a Cristiano Ronaldo es algo así como hablar de chistes y explicar el de "mistetas") han hecho acto de presencia en el Mundial como terrenales, como 'attrezzo' del más grande. ¿Importa algo que Messi lo vuelva a ganar? Para quienes ven el fútbol colgados del marcador, quizá sí; para el resto es una pérdidad de tiempo pensar en ello.

Pero claro, hay que jugar 104 partidos y no en todos ellos juega Leo Messi. Toca, pues, comprobar la respuesta de quienes optan a su imposible trono. Y a todos ellos les falta grandeza. Francia dominó a Irak como si jugara contra niños y Mbappé marcó un golazo en la primera mitad. Un golazo que, en cualquier otra circunstancia, debería levantar al espectador neutral de su asiento. Zurdazo de época.

Mbappé, en el partido ante Irak / EFE

El problema, como decíamos, es lo que había pasado antes. Kylian debía dar mucho más y su aura, la de un enorme goleador, no alcanza para medirse a lo legendario, a la eternidad. En ocasiones, de hecho, recuerda a Cristiano Ronaldo, pura estadística, solo números. Algo que, por otro lado, obsesiona a quienes les acogieron: un Real Madrid a quien no le interesa ganar, sino realizar el frío ejercicio de sumar.

Concluyendo: a Mbappé le falta genialidad. A Francia le falta, para ser justos y sumar variables, esa genialidad. Tiene a jugadorazos como Dembélé, Barcola o Olise, pero le falta la magia de los únicos. Y así acabó un primer tiempo aburrido en el que solo Mbappé despertó del sueño a sus seguidores. Incluso empezó a llover a saco como si el cielo quisiera limpiar cualquier intento de ensuciar lo de Leo.

Rayos y truenos. Partido suspendido. Tormenta eléctrica. Los Dioses son juguetones y vaya si decidieron jugar... durante una hora y media el partido se encontró parado, cada rayo cerca del estadio provocó media hora extra de suspensión. Los jugadores calentaron sobre el césped a falta de 15 minutos para la reanudación e hicieron las delicias en las gradas.

A los diez minutos de la segunda mitad, no sabemos si fruto de haber esperado tanto tiempo, un despropósito sin parangón sucedió en en el estadio. Basil, el portero de Irak pasó la pelota a un compañero suyo para que sirviera de puerta, pero en vez de mandar el balón de fuerte hacia adelante lo hizo en dirección a la banda siguiendo la línea frontal del área pequeña, la del portero.

El guardameta levantó la pierna para intentar pararla viendo el desastre de acción de su compañero dejando el balón vendido dentro del área para Dembéle que asistió con facilidad para que Mbappé marcara su gol número 16 en los mundiales, entra en la historia por los números pero no por ser de ninguna bella factura creativa. Gol regalado por parte de Irak.

Y tras la asistencia de Dembélé, llegó el gol del exblaugrana, Olise recuperó el balón y le puso un pase endiablado a Ousmane, que con mucha velocidad decidió sin ponerse nervioso para sumar el 3-0 en el marcador. El partido quedará siempre en el recuerdo por la tormenta que lo tuvo parado más de hora y media y por el doblete de Mbappé que le aúpa en los registros históricos pero lejos del trono de Leo Messi.