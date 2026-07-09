Mbappé cuenta cómo empezó su amistad con Achraf: "No me entendió en nuestro primer encuentro"

Este jueves arrancan los cuartos de final. La primera cita mundialista será entre Francia y Marruecos, que se verán las caras a las 22:00 de la noche en el que promete ser un auténtico partidazo de fútbol. La selección de Deschamps viene de eliminar a Paraguay, en un partido rocoso, trabado y muy justo a nivel de resultado, pero que terminaron resolviendo con un gol de Mbappé desde la pena máxima.

Marruecos, por su parte, viene de ganar de forma más solvente. Arrasaron contra Canadá, con un contundente 0-3 tras una exhibición de Ounahi, que anotó un doblete en la segunda parte.

Una especie de revancha

El encuentro nos evoca a Catar 2022, cuando ambos se enfrentaron y nos dejó un partido trepidante de semifinales, con la famosa imagen de Amrabat persiguiendo a Kylian por banda. Theo Hernández y Kolo Muani marcaron para los franceses, mientras que Marruecos firmó una actuación histórica al convertirse en la primera selección africana en alcanzar unas semifinales mundialistas.

Pero ahora han pasado cuatro años y el pasado ya no sirve. Ambos se enfrentan en un partido con muchos alicientes y con dos plantillas simplemente espectaculares y llenas de talento. Uno de los mejores jugadores de Marruecos es Hakimi y de Francia Mbappé. Ambos, de hecho, compartieron vestuario en el PSG y mantienen una relación de amistad idílica.

Son amigos desde hace años. El actual jugador del Real Madrid explicó que, cuando Hakimi llegó al conjunto parisino, apenas podía comunicarse en francés. Esa barrera idiomática hizo que su primera conversación no saliera como esperaba, aunque con el paso del tiempo ambos acabaron forjando una gran amistad dentro y fuera del vestuario.

La primera conversación entre ambos

Mbappé también confesó que le sorprendió descubrir que Hakimi había nacido en España. Entre risas, comentó que nunca había conocido antes a un marroquí con ese perfil y que aquella circunstancia le llamó la atención incluso antes de empezar a hablar con él.

El atacante francés relató que el entonces entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, le pidió que ayudara al recién llegado a adaptarse al equipo. "Nunca había conocido a un marroquí nacido en España (risas). Antes de conocerlo, no me lo imaginaba. Lo importante es que nuestro entrenador, Pochettino, me dijo: “Mira, Hakimi tiene tu misma edad, os llevaréis bien, intenta integrarlo en el equipo”, contaba Kylian. "Le dije: 'Sí, lo haré'. Y, de hecho, hablé un poco con él y empezamos a ser amigos", explicaba.

Mbappé decidió acercarse a Hakimi para darle la bienvenida y ofrecerle su ayuda en caso de que necesitara cualquier cosa. Sin embargo, la respuesta fue un silencio absoluto. “Bienvenido al París Saint-Germain... ¿Cómo estás? Si necesitas algo, aquí estoy”, dijo. "Y él me miró sin decirme nada. ¿No entendiste nada? ¿No dijiste ni una palabra?", le preguntaron a Hakimi luego. El marroquí respondió riendo y confirmando la veracidad de la historia: "No, nada en absoluto", cerraba entre risas.

Escapadas por Barcelona

Fuera de los terrenos de juego, Kylian Mbappé y Achraf Hakimi acostumbraban a aprovechar sus días de descanso para viajar juntos y compartir tiempo lejos de la presión del fútbol. Uno de sus destinos favoritos fue Barcelona, ciudad que visitaron en varias ocasiones para disfrutar de unos días de desconexión.

Durante esas estancias se les pudo ver paseando por diferentes zonas de la capital catalana, probando restaurantes de renombre y alojándose en hoteles de lujo, además de compartir momentos de ocio con otros amigos como el cantante Morad.

La salida de Mbappé del PSG rumbo al Real Madrid no ha cambiado su relación, ya que ambos continúan manteniendo el contacto y presumiendo de una amistad que nació en París y se ha fortalecido con el paso de los años.

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Este jueves, se verán las caras de nuevo, pero no como amigos, sino como rivales en busca del mismo objetivo: obtener el billete hacia las semifinales.