Mbappé copia a Luis Enrique para ganar el Mundial

A Kylian Mbappé se le dan bien los Mundiales. El futbolista del Real Madrid ganó el primero que jugó, en Rusia 2018, llegó a la final en el segundo, en Qatar 2022, y empezó pisando muy fuerte en este de 2026, celebrado en Estados Unidos, Canadá y México, con un doblete ante Senegal.

En total, ya son 14 goles para él en la Copa del Mundo, superando a Just Fontaine (13 tantos), máximo goleador francés en la historia de los Mundiales. Además, suma 58 goles con 'Les Bleus', cifra que le sirvió para superar los 57 de Olivier Giroud y convertirse, a los 27 años, en el máximo realizador de la historia de su país.

Mbappé anotó un doblete ante Senegal / EFE

La hazaña, muy significativa, llega tras una temporada complicada en el Real Madrid. Sin títulos y cuestionado por su actitud, Mbappé se está refugiando en un torneo que le sienta bien para demostrar todo su potencial y en el que coincide con algunos de sus excompañeros en el Paris Saint-Germain.

Nadie pone en duda que Kylian es el líder del equipo de Didier Deschamps, en el que conviven otras estrellas de nivel mundial como Michael Olise, Ousmane Dembélé o Désiré Doué. Y, para demostrarlo, no dudó en emular a Luis Enrique Martínez, su entrenador en el PSG.

El ariete del Madrid se subió a un andamio para seguir el entrenamiento de su equipo. Así lo mostró Francia en sus redes sociales. “Eres el cuarto analista de vídeo”, le comenta el cámara. “Lo hago para ver mejor. Desde allí no se ve bien. Se ve toda la jugada. Así siempre puedo aprender”, responde.

La escena, cuanto menos curiosa, nos transporta al pasado. Sorprende ver a Mbappé replicando lo que su entrenador hacía en el PSG para “ver mejor”, como él mismo asegura, cuando en su momento no consiguió contagiarle con un plan en el que quiso convertirlo en un líder de verdad. Como Michael Jordan. “Sé que eres seguidor de él”, le animaba Luis Enrique cuando lo tuvo en su primer año en París.

De Kylian a Ousmane

El asturiano le exigió algo más que goles. Le demandó liderar desde el ejemplo, compromiso sin balón y ser el primero en dejarse el alma en la presión. Mbappé no obedeció del todo y se marchó al Santiago Bernabéu sin la Orejona bajo el brazo. Ya sin él, Luis Enrique repitió el discurso con Ousmane Dembélé, y en él sí caló. ¿El resultado? Dos de dos en la Champions League, otros tantos trofeos y un fútbol prácticamente imparable.

Ousmane Démbéle, ante Senegal / AFP7 vía Europa Press

Dembélé, tantas veces señalado por su irregularidad, acabó convirtiéndose en Balón de Oro y en el héroe de un equipo que ansiaba ganar la Champions. Y Mbappé, quien estaba llamado a hacerlo, acabó enfrentándose a duras críticas en Madrid.

Mbappé está concentrado al cien por cien con Les Bleus, decidido a conquistar su segunda Copa del Mundo tras la de 2018 y a borrar la herida de la final perdida en Qatar. El doblete ante Senegal elevó su cuenta mundialista a 14 goles, ya a tiro de Ronaldo Nazário, Miroslav Klose y Leo Messi. El récord absoluto, que hace unos años parecía una cima 'imposible', empieza a ser muy real. Aunque el '10' rosarino quiere adeñuárselo, por lo menos, hasta 2030.