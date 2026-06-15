Mbappé hace autocrítica: "Tengo que mejorar en defensa"

Kylian Mbappé afronta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la voluntad de pasar página de la mala temporada 2025/26 que ha completado con el Real Madrid y proclamarse campeón del mundo por segunda vez en su carrera. El delantero francés ha asegurado en una entrevista en 'Le Parisien' que quiere el título más prestigioso del fútbol de selecciones "a toda costa" y que está dispuesto a poner todo de su parte para que así sea.

Especialmente en el trabajo sin balón, su gran 'debe' como futbolista. "Tengo que dar un paso más en defensa. A menudo hablamos de esto con Ethan [su hermano] porque él defiende mucho más que yo. Es bueno que la gente lo destaque. Siempre he sido exigente conmigo mismo y creo que debo dar un paso más. Es importante para el equipo y voy a hacerlo", ha reconocido el atacante merengue.

Después de dos años en el ojo del huracán en el Santiago Bernabéu precisamente por este motivo, pues sus números goleadores con la camiseta del Madrid son incontestablemente buenos (86 goles y 12 asistencias en 103 partidos) y las únicas dudas con él tienen que ver con el aspecto defensivo, Mbappé se ha autoexigido públicamente hacer un cambio de chip.

No es la primera vez que antes del Mundial deja claro que prioriza el éxito colectivo al personal. "Firmaría no marcar ningún gol a cambio de ganar el Mundial. Lo haría rápidamente. Firmaría eso. Sería el primero en celebrarlo en los Campos Elíseos”, afirmó el jugador francés hace unos días en el canal 'M6'.

En la misma entrevista en 'Le Parisien', Mbappé también expresa el mal recuerdo que tiene de la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. "Es muy difícil perder una final del Mundial. Es una competición que se juega cada cuatro años. Muchos jugadores de aquel partido ya no están en este Mundial. La crueldad está ahí, es decirse que hicimos todo eso para perder en penales. No creo en la suerte, los penales no son lotería. Es un gesto técnico, pero sigue siendo la forma más cruel de perder una final del Mundial”, cerró.