Mazazo para Bielsa en Uruguay: se queda sin su gran figura

La selección de Uruguay vive horas de incertidumbre a pocos días del comienzo del Mundial 2026. Giorgian De Arrascaeta, una de las grandes figuras del equipo dirigido por Marcelo Bielsa, sufrió un contratiempo físico durante una sesión de entrenamiento que pone en duda su participación en el torneo en el que enfrentarán a España en la primera fase.

De Arrascaeta, jugador de Uruguay / EFE

El futbolista de Flamengo abandonó el trabajo con el resto de sus compañeros tras notar molestias musculares en la zona de la pantorrilla. En las próximas horas será sometido a diferentes pruebas médicas que permitirán determinar la gravedad de la lesión y si podrá continuar concentrado con la selección uruguaya.

La situación genera especial inquietud porque De Arrascaeta ya se encontraba recuperándose de una fractura de clavícula sufrida a finales de abril, una lesión que incluso requirió intervención quirúrgica. Cuando parecía cerca de dejar atrás aquel problema, este nuevo percance amenaza con apartarlo de la gran cita internacional.

El centrocampista es una pieza fundamental en el esquema de Bielsa y uno de los futbolistas con mayor capacidad para generar juego y marcar diferencias en ataque. Su ausencia supondría un golpe importante para las aspiraciones de Uruguay, que perdería a su principal referente creativo en la zona ofensiva.

La normativa de la Copa del Mundo contempla la sustitución de jugadores incluidos en la lista definitiva únicamente en casos de lesión o enfermedad grave. Además, el relevo debe proceder de la lista preliminar y realizarse hasta 24 horas antes del estreno de la selección correspondiente, salvo autorización expresa de la FIFA.

Uruguay competirá en el Grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudí. El conjunto charrúa debutará el 15 de junio frente al combinado saudí, por lo que dispondrá hasta el día anterior para efectuar cualquier modificación en su convocatoria. Posteriormente se medirá a Cabo Verde el 21 de junio y cerrará la fase de grupos ante España el día 26 en Guadalajara, México.