Mazazo para Alemania: Lennart Karl, fuera del Mundial por lesión

El 'palo' no solo es para Alemania. Es para todos los verdaderos amantes del fútbol. Lennart Karl, una de las grandes irrupciones del fútbol mundial esta temporada, se perderá la Copa del Mundo con la Mannschaft por lesión. Una verdadera pena.

“Lamentablemente, Lenny se lesionó hoy en el entrenamiento. No tiene buena pinta. Vamos al hospital para que lo evalúen. Por favor, no lo sigan, déjenlo descansar. Tenemos que esperar el diagnóstico y ver si puede jugar el Mundial o si necesitamos convocar a un sustituto”, comentó Nagelsmann nada más producirse la lesión, aún sin conocer qué alcance podía tener a diez días de arrancar la aventura mundialista. La correspondiente resonancia magnética confirmó sus peores presagios.

El extremo derecho del Bayern Múnich, de solo 18 años, convenció a un Julian Nagelsmann que lo citó por delante de piezas más consolidadas tanto en la Bundesliga como en la propia selección, como Karim Adeyemi.

Champions

Su campaña bajo las órdenes de Vincent Kompany merecía este premio. Pero una lesión en la última sesión de entrenamiento del viernes, antes de jugar este sábado el último encuentro de preparación para el Mundial ante Estados Unidos, ha roto su sueño en mil pedazos.

Ouedragogo, la 'perla' del Leipzig, lo sustituirá

El propio Nagelsmann admitió, apenado, que lo reemplazará. Según medios germanos, el favorito es Assan Ouedraogo, otra de las perlas del fútbol alemán. El futbolista del RB Leipzig, de 20 años, es un mediapunta espigado, con más zancada que Karl, pero un tanto menos mágico pese a tener mucha calidad.

Assan Ouedraogo, durante un partido de Champions con el Leipzig / ROBERT PERRY / EFE

Puede jugar tanto por dentro como por fuera, como Karl, y gusta mucho a Nagelsmann, que ya lo citó con la absoluta en noviembre, cuando debutó ante Eslovaquia en Leipzig, en un partido que terminó con un abultado 6-0 del que participó.

De este modo, la primera gran temporada de Karl en la élite del fútbol termina con 9 goles, 8 asistencias y 40 partidos —8 de ellos en Champions League— y con el sabor amargo de perderse el Mundial. Una mala noticia no solo para Alemania, sino para todos los amantes del fútbol.

Lennart Karl en el encuentro contra Atalanta / Anna Szilagyi

Había ganas de ver esa zurda en el torneo más importante del mundo. Ahora habrá que esperar cuatro años más para disfrutar de un jugador extremadamente habilidoso, descarado, letal en espacios reducidos y con un golpeo de balón magnífico, que sin lugar a dudas será relacionado con los mejores equipos del planeta. Los más osados aseguran que es el ‘Lamine’ del Bayern.

Alemania arrancará su camino en el Mundial dentro del Grupo E ante Curazao, el 14 de junio, en un debut en el que la Mannschaft partirá como gran favorita y tendrá la obligación de empezar con buen pie. Su segundo compromiso será el 20 de junio frente a Costa de Marfil, un rival físicamente poderoso y con talento ofensivo que viene de golpear a Francia en un amistoso.

El tercer partido de Alemania en la fase de grupos llegará el 25 de junio contra Ecuador, en principio el duelo más exigente de esa primera ronda. Una hoja de ruta que debería permitirle pelear por el liderato del grupo, aunque sin margen para relajarse en un Mundial siempre imprevisible.