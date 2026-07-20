Así queda el ranking de máximos goleadores de la historia de los Mundiales: Mbappé supera a Messi en el histórico

El Mundial 2026 está a las puertas de firmar su desenlace final. Ha sido una edición histórica en todos los sentidos, también en cuanto a los registros goleadores se refiere. Y es que la disputa de la cita mundialista de Estados Unidos, Canadá y México ha sacudido por completo la clasificación de máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo, en la que Leo Messi y Kylian Mbappé han protagonizado un legendario mano a mano por ser el número uno de este prestigioso ranking.

Después de un interminable toma y daca entre francés y argentino, fue Mbappé quien tomó la delantera este sábado durante el partido por el tercer y cuarto puesto. A pesar de la derrota de Francia, el delantero parisino anotó un doblete histórico que lo puso en 22 dianas en el ranking particular, uno por encima de Leo Messi antes de la disputa de la final del Mundo.

Kylian Mbappé, autor de un doblete contra Inglaterra / Agencias

Durante el partido entre España y Argentina por el título, el '10' de la Albiceleste intentó volver a hacer historia por última vez a sus 39 años, pero no pudo anotar y empatar a Mbappé en el ranking histórico de goleadores. El argentino se queda con 21, aunque parece casi imposible que Leo llegue a la próxima cita mundialista en 2030 y será Mbappé quien quedará como máximo goleador histórico en solitario durante los próximos cuatro años.

Las exhibiciones de Messi y Mbappé han sacudido las jerarquías hasta ahora establecidas en la clasificación de máximos goleadores. Miroslav Klose, líder destacado desde la edición de 2014, es ahora el encargado de completar el podio, aunque su posición podría peligran en los próximos Mundiales . El primer nombre en aparecer fuera del top 3 es Ronaldo Nazario, que sigue haciendo valer los 15 tantos celebrados desde 1994 hasta 2006. Un escalón por debajo de 'O Fenomeno' se encuentran Gerd Müller y Harry Kane empatados a 14 goles, con el inglés llamado a mejorar esta marca más pronto que tarde.

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La clasificación de máximos goleadores en la historia de los Mundiales

Kylian Mbappé (FRA): 22 goles - 2018, 2022, 2026 Leo Messi (ARG): 21 goles - 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 Miroslav Klose (GER): 16 goles - 2002, 2006, 2010, 2014 Ronaldo Nazario (BRA): 15 goles - 1994, 1998, 2002, 2006 Gerd Müller (GER): 14 goles - 1970, 1974 Harry Kane (ENG): 14 goles - 2018, 2022, 2026 Just Fontaine (FRA): 13 goles - 1958 Pelé (BRA): 12 goles - 1958, 1962, 1966, 1970 Sándor Kocsis (HUN): 11 goles - 1954 Jürgen Klinsmann (GER): 11 goles - 1990, 1994, 1998

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación histórica de máximos goleadores del Mundial 2026 con actualizaciones al término de cada partido.