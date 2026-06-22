MUNDIAL 2026
Así está la clasificación de máximos goleadores y Bota de Oro del Mundial 2026
Consulta cómo queda la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 durante la fase de grupos y cuántos goles han marcado Messi, Haaland, Mbappé, Cristiano Ronaldo...
Leo Messi lo ha vuelto a hacer. No hay récord que se le resista ni edad que le pase factura al argentino, que ha arrancado el Mundial 2026 como lo dejó en Catar: a lo grande. A las puertas de cerrar la fase de grupo, el '10' se pone con cinco tantos en dos partidos, un récord que le permite ser el máximo goleador histórico de los mundiales... y el pichichi destacado de la presente edición.
Y es que Leo Messi está siendo el nombre propio de la fase de grupos. En una nueva exhibición del argentino contra Austria, incombustible a sus casi 39 años de edad, el argentino anotó un doblete histórico que lo alzó hasta la primera posición de la tabla de máximo goleadores de siempre en la Copa del Mundo. Ni qué decir tiene que, sumado a los tres que consiguió en la fecha inaugural, el argentino es el Bota de Oro destacado de la presente edición.
Con tres dianas aparecen Deniz Undav, con Alemania, y Jonathan David, con Canadá. Detrás suyo, una amplia nómina de jugadores con dos tantos, entre ellos Kylian Mbappé o Erling Haaland que todavía deben disputar su partido de la segunda fecha en los próximos días o horas.
¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026?
- Lionel Messi (Argentina): 5 goles
- Deniz Undav (Alemania): 3 goles
- Jonathan David (Canadá): 3 goles
- Maximiliano Araújo (Uruguay): 2 goles
- Cody Gakpo (Países Bajos): 2 goles
- Mikel Oyarzabal (España): 2 goles
- Crysencio Summerville (Países Bajos): 2 goles
- Ayase Ueda (Japón): 2 goles
- Vinicius Junior (Brasil): 2 goles
- Yasin Ayari (Suecia): 2 goles
- Folarin Balogun (Estados Unidos): 2 goles
- Brian Brobbey (Países Bajos): 2 goles
- Matheus Cunha (Brasil): 2 goles
- Erling Haaland (Noruega): 2 goles
- Kai Havertz (Alemania): 2 goles
- Elijah Just (Nueva Zelanda): 2 goles
- Daichi Kamada (Japón): 2 goles
- Harry Kane (Inglaterra): 2 goles
- Cyle Larin (Canadá): 2 goles
- Johan Manzambi (Suiza): 2 goles
- Kylian Mbappé (Francia): 2 goles
- Ismael Saibari (Marruecos): 2 goles
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 con actualizaciones al término de cada partido.
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