Así está la clasificación de máximos goleadores y Bota de Oro del Mundial 2026

Leo Messi lo ha vuelto a hacer. No hay récord que se le resista ni edad que le pase factura al argentino, que ha arrancado el Mundial 2026 como lo dejó en Catar: a lo grande. A las puertas de cerrar la fase de grupo, el '10' se pone con cinco tantos en dos partidos, un récord que le permite ser el máximo goleador histórico de los mundiales... y el pichichi destacado de la presente edición.

Y es que Leo Messi está siendo el nombre propio de la fase de grupos. En una nueva exhibición del argentino contra Austria, incombustible a sus casi 39 años de edad, el argentino anotó un doblete histórico que lo alzó hasta la primera posición de la tabla de máximo goleadores de siempre en la Copa del Mundo. Ni qué decir tiene que, sumado a los tres que consiguió en la fecha inaugural, el argentino es el Bota de Oro destacado de la presente edición.

La Francia de Mbappé se pone a punto para su segundo partido en el Mundial / Agencias

Con tres dianas aparecen Deniz Undav, con Alemania, y Jonathan David, con Canadá. Detrás suyo, una amplia nómina de jugadores con dos tantos, entre ellos Kylian Mbappé o Erling Haaland que todavía deben disputar su partido de la segunda fecha en los próximos días o horas.

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¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026?

Lionel Messi (Argentina): 5 goles

Deniz Undav (Alemania): 3 goles

Jonathan David (Canadá): 3 goles

Maximiliano Araújo (Uruguay): 2 goles

Cody Gakpo (Países Bajos): 2 goles

Mikel Oyarzabal (España): 2 goles

Crysencio Summerville (Países Bajos): 2 goles

Ayase Ueda (Japón): 2 goles

Vinicius Junior (Brasil): 2 goles

Yasin Ayari (Suecia): 2 goles

Folarin Balogun (Estados Unidos): 2 goles

Brian Brobbey (Países Bajos): 2 goles

Matheus Cunha (Brasil): 2 goles

Erling Haaland (Noruega): 2 goles

Kai Havertz (Alemania): 2 goles

Elijah Just (Nueva Zelanda): 2 goles

Daichi Kamada (Japón): 2 goles

Harry Kane (Inglaterra): 2 goles

Cyle Larin (Canadá): 2 goles

Johan Manzambi (Suiza): 2 goles

Kylian Mbappé (Francia): 2 goles

Ismael Saibari (Marruecos): 2 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 con actualizaciones al término de cada partido.