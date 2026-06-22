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MUNDIAL 2026

Máximos goleadores históricos del Mundial: así está el ranking con Messi, Klose, Ronaldo y Mbappé

Así está la clasificación histórica de goleadores del Mundial: los goles de Klose, Messi, Ronaldo, Mbappé y todos los grandes nombres

Leo Messi tras marcar con Argentina

Leo Messi tras marcar con Argentina / Europa Press

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Leo Messi no necesitaba otro récord para explicar su grandeza, pero lo ha conseguido igualmente. En el torneo que durante tanto tiempo persiguió y que acabó conquistando, el argentino ha vuelto a dejar su firma para situarse como el máximo goleador histórico de los Mundiales. Su gol contra Austria ya es historia del fútbol, un momento único que todo aficionado guardará en su memoria el resto de su vida.

Quién se lo iba a decir al mejor jugador de todos los tiempos, empeñado toda su carrera en conseguir un trofeo que parecía imposible de conseguir. Y ahora no solo lo tiene, sino que además ha conseguido ser el máximo anotador (17) de la historia de la Copa del Mundo. Ni Cristiano Ronaldo, ni Ronaldo Nazario, ni Mbappé. Ni siquiera Miroslav Klose, con quien compartía récord hasta ahora. Es Leo Messi, en su sexto Mundial, quien consigue pasar a la historia con un récord al alcance solo de los mejores de la historia.

Leo Messi, antes del partido contra Austria

Leo Messi, antes del partido contra Austria / EFE

Lo consiguió con un gol como el de siempre, un pase atrás donde el argentino llega liberado para hacer su típico 'pase a la red'. Llegó unos minutos después de fallar un penalti que podría haber hecho llegar antes el récord, pero el argentino no desesperó y perseveró. Y lo terminó encontrando.

A sus 38 años de edad, a nada de cumplir los 39, el '10' se pone con cuatro dianas en esta Copa del Mundo y recuerda que sigue siendo el mejor en la actualidad y todos los tiempos juegue donde juegue.

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Así queda el ranking histórico de goleadores del Mundial

  1. Leo Messi (Argentina) - 17 goles
  2. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles
  3. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles
  4. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles
  5. Kylian Mbappé (Francia) - 14 goles
  6. Just Fontaine (Francia) - 13 goles
  7. Pelé (Brasil) - 12 goles
  8. Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles
  9. Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles
  10. Helmut Rahn (Alemania) - 10 goles
  11. Gabriel Batistuta (Argentina) - 10 goles
  12. Gary Lineker (Inglaterra) - 10 goles
  13. Teófilo Cubillas (Perú) - 10 goles
  14. Thomas Müller (Alemania) - 10 goles
  15. Grzegorz Lato (Polonia) - 10 goles
  16. Harry Kane (Inglaterra) - 10 goles

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