Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales: Messi tiene el récord y Kane amenaza a Ronaldo

El Mundial de 2026 da sus últimos coletazos, y pasará a la historia en lo que a récords goleadores se refiere. La disputa de la cita mundialista de Estados Unidos, Canadá y México ha sacudido por completo la clasificación de máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo, en la que Leo Messi y Kylian Mbappé están protagonizando una carrera trepidante por afincarse en la primera posición de este prestigioso ranking.

La primera posición de esta clasificación pertenece única y exclusivamente a Leo Messi, que a pesar de sus conocidas virtudes está sorprendiendo a todo el mundo en este Mundial. El '10' de Argentina cuenta con 22 goles en su casillero particular, 8 de ellos celebrados en la presente edición. En el segundo escalón del podio se encuentra Kylian Mbappé con 20 unidades, que a pesar de irse de vacío contra España tendrá la oportunidad de seguir ampliando su registro en la final de consolación.

Lionel Messi, capitán y figura de Argentina / EUP

Las exhibiciones de Messi y Mbappé han sacudido las jerarquías hasta ahora establecidas en la clasificación de máximos goleadores. Miroslav Klose, líder destacado desde la edición de 2014, es ahora el encargado de completar el podio, aunque su posición podría peligran en los próximos partidos.

Miroslav Klose, máximo goleador de la historia de los Mundiales / EFE

El primer nombre en aparecer fuera del top 3 es Ronaldo Nazario, que sigue haciendo valer los 15 tantos celebrados desde 1994 hasta 2006. Un escalón por debajo de 'O Fenomeno' se encuentran Gerd Müller y Harry Kane empatados a 14 goles, con el inglés llamado a mejorar esta marca más pronto que tarde.

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La clasificación de máximos goleadores en la historia de los Mundiales

Leo Messi (ARG): 21 goles - 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 Kylian Mbappé (FRA): 20 goles - 2018, 2022, 2026 Miroslav Klose (GER): 16 goles - 2002, 2006, 2010, 2014 Ronaldo Nazario (BRA): 15 goles - 1994, 1998, 2002, 2006 Gerd Müller (GER): 14 goles - 1970, 1974 Harry Kane (ENG): 14 goles - 2018, 2022, 2026 Just Fontaine (FRA): 13 goles - 1958 Pelé (BRA): 12 goles - 1958, 1962, 1966, 1970 Sándor Kocsis (HUN): 11 goles - 1954 Jürgen Klinsmann (GER): 11 goles - 1990, 1994, 1998

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación histórica de máximos goleadores del Mundial 2026 con actualizaciones al término de cada partido.