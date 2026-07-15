MUNDIAL 2026
Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales: Messi tiene el récord y Kane amenaza a Ronaldo
Tanto Leo Messi como Kylian Mbappé han pulverizado el registro goleador hasta ahora establecido por el alemán Miroslav Klose
El Mundial de 2026 da sus últimos coletazos, y pasará a la historia en lo que a récords goleadores se refiere. La disputa de la cita mundialista de Estados Unidos, Canadá y México ha sacudido por completo la clasificación de máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo, en la que Leo Messi y Kylian Mbappé están protagonizando una carrera trepidante por afincarse en la primera posición de este prestigioso ranking.
La primera posición de esta clasificación pertenece única y exclusivamente a Leo Messi, que a pesar de sus conocidas virtudes está sorprendiendo a todo el mundo en este Mundial. El '10' de Argentina cuenta con 22 goles en su casillero particular, 8 de ellos celebrados en la presente edición. En el segundo escalón del podio se encuentra Kylian Mbappé con 20 unidades, que a pesar de irse de vacío contra España tendrá la oportunidad de seguir ampliando su registro en la final de consolación.
Las exhibiciones de Messi y Mbappé han sacudido las jerarquías hasta ahora establecidas en la clasificación de máximos goleadores. Miroslav Klose, líder destacado desde la edición de 2014, es ahora el encargado de completar el podio, aunque su posición podría peligran en los próximos partidos.
El primer nombre en aparecer fuera del top 3 es Ronaldo Nazario, que sigue haciendo valer los 15 tantos celebrados desde 1994 hasta 2006. Un escalón por debajo de 'O Fenomeno' se encuentran Gerd Müller y Harry Kane empatados a 14 goles, con el inglés llamado a mejorar esta marca más pronto que tarde.
La clasificación de máximos goleadores en la historia de los Mundiales
- Leo Messi (ARG): 21 goles - 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
- Kylian Mbappé (FRA): 20 goles - 2018, 2022, 2026
- Miroslav Klose (GER): 16 goles - 2002, 2006, 2010, 2014
- Ronaldo Nazario (BRA): 15 goles - 1994, 1998, 2002, 2006
- Gerd Müller (GER): 14 goles - 1970, 1974
- Harry Kane (ENG): 14 goles - 2018, 2022, 2026
- Just Fontaine (FRA): 13 goles - 1958
- Pelé (BRA): 12 goles - 1958, 1962, 1966, 1970
- Sándor Kocsis (HUN): 11 goles - 1954
- Jürgen Klinsmann (GER): 11 goles - 1990, 1994, 1998
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación histórica de máximos goleadores del Mundial 2026 con actualizaciones al término de cada partido.
- Francia - España: resumen, resultado y goles de las semifinales del Mundial 2026
- Reacciones y polémica del Francia - España del Mundial, en directo
- El Barça puede lograr un traspaso millonario por Casadó
- Edu Aguirre alucina con el penalti provocado por Lamine Yamal: 'Se lo inventa él
- Ultimátum a Vlahovic
- Julián Alvarez dice no a Inglaterra para forzar su fichaje por el Barça
- Fátima, abuela de Lamine Yamal: 'Este niño no es de Marruecos, nació aquí y se educó aquí
- La reflexión de Aleksandre Topuria: 'Si tu hermano es mejor que tú, estoy muy feliz por él, y haré cualquier cosa para que eso suceda