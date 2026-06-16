MUNDIAL 2026
¿Quién es el máximo goleador de la historia de los Mundiales? Mbappé y Messi amenazan el récord
Francés y argentino podrían romper el techo goleador hasta ahora establecido en la presente edición de la Copa del Mundo
El Mundial de 2026 está llamado a pasar a la historia en lo que a récords goleadores se refieren. La ampliación del elenco de participantes de 32 a 48 selecciones, en la que viene implícita la inclusión de selecciones de menor entidad, y la ronda extra añadida dibujan un escenario propicio para que el título honorífico de máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo pueda cambiar de manos.
Desde la edición mundialista de 2014, este honor pertenece a Miroslav Klose. El delantero participó en la histórica goleada de Alemania contra Brasil (7-1) para elevar su contador particular hasta los 16 tantos, superando el registro previamente establecido por Ronaldo Nazario. Gerd Müller, con 14 goles, es el encargado de cerrar el podio histórico.
Las jerarquías hasta ahora establecidas, sin embargo, corren verdadero peligro en el Mundial 2026. Los grandes animadores serán Leo Messi y Kylian Mbappé, los dos únicos atacantes en activo que cuentan con opciones reales de asaltar la primera posición de este ranking histórico.
El primer paso lo ha dado Mbappé, que con su diana ante Senegal eleva su contador particular hasta los 13 goles. Mismos números registra Messi, que saldrá a escena ante Algeria en el que será su sexto Mundial.
La clasificación de máximos goleadores en la historia de los Mundiales
- Miroslav Klose (GER): 16 goles (0.67 g/p) - 2002, 2006, 2010, 2014
- Ronaldo Nazario (BRA): 15 goles (0.79 g/p) - 1994, 1998, 2002, 2006
- Gerd Müller (GER): 14 goles (1.08 g/p) - 1970, 1974
- Just Fontaine (FRA): 13 goles (2.17 g/p) - 1958
- Lionel Messi (ARG): 13 goles (0.50 g/p) - 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
- Kylian Mbappé (FRA): 12 goles (0.86 g/p) - 2018, 2022
- Pelé (BRA): 12 goles (0.86 g/p) - 1958, 1962, 1966, 1970
- Sándor Kocsis (HUN): 11 goles (2.20 g/p) - 1954
- Jürgen Klinsmann (GER): 11 goles (0.65 g/p) - 1990, 1994, 1998
- Helmut Rahn (GER): 10 goles (1.00 g/p) - 1954, 1958
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación histórica de máximos goleadores del Mundial 2026 con actualizaciones al término de cada partido.
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