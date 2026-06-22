Maximiliano Araújo, la esperanza de Uruguay que puede sacudir el mercado

Uruguay atraviesa un momento muy delicado en el Mundial. El combinado dirigido por Marcelo Bielsa no ha logrado imponer su jerarquía y superioridad sobre el papel en el Grupo H y llega al decisivo partido contra España con la clasificación todavía en el aire. Dos empates en sus dos primeros encuentros han dejado a la ‘Celeste’ en una situación límite, obligada a reaccionar en la próxima jornada para evitar un adiós prematuro en el torneo.

El estreno ya encendió las alarmas. Ante Arabia Saudí, Uruguay no pasó del 1-1 en un partido muy igualado, donde incluso tuvo que remar a contracorriente tras el gol saudí. La reacción llegó en la segunda parte, con un nombre propio: Maximiliano Araújo, que firmó el tanto del empate en el minuto 80, rescatando a su selección en un choque en el que el equipo sudamericano volvió a mostrar dificultades para dominar los partidos con claridad.

Y es que, en medio de ese contexto gris, Maxi Araújo se ha convertido en una de las pocas noticias realmente positivas para Uruguay. El jugador del Sporting de Portugal está siendo decisivo en el plano ofensivo y no solo apareció ante Arabia Saudí. También volvió a ser protagonista en el segundo encuentro del grupo frente a Cabo Verde.

En el duelo contra los caboverdianos, el futbolista del Sporting de Portugal firmó una actuación fantástica. Marcó un gol y dio una asistencia, liderando la reacción de una selección que volvió a sufrir más de lo esperado ante un rival debutante pero competitivo. Su impacto ofensivo está sosteniendo a Uruguay en los momentos más críticos de esta fase inicial del Mundial.

Pero su rendimiento no es casualidad dentro del equipo. Araújo ya había sido clave en el debut, no solo por el gol del empate, sino por su capacidad para aparecer en momentos de máxima presión. En un equipo que aún busca fluidez en ataque, su verticalidad y capacidad de decisión están siendo diferenciales para salvar los muebles.

Una 'bomba' en el mercado

Más allá del Mundial, Maxi Araújo ha vivido una temporada 2025-26 de consolidación en el fútbol europeo con el Sporting de Portugal (7 goles y 6 asistencias). Desde llegada al club lisboeta, el uruguayo se ha asentado como una pieza útil por su polivalencia, actuando tanto como extremo izquierdo como carrilero.

De hecho, el crecimiento de Maxi Araújo no ha pasado desapercibido en el mercado europeo. Su perfil, joven, físico, polivalente y con experiencia internacional, ha despertado el interés de varios clubes importantes.

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Entre ellos, en el entorno del fútbol europeo se ha situado a equipos de primer nivel que siguen su progresión. Según apuntó Diario AS hace unas semanas, incluso el Atlético de Madrid estaría entre los clubes que han mostrado interés y que vigilan de cerca su evolución en Portugal y con la selección uruguaya. Pero, por ahora, parece ser la última esperanza de Uruguay...