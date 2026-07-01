Matthäus saca a la luz la tensión que escondió Alemania durante el Mundial: "Se habló de esposas, familias, desplazamientos..."

La eliminación de Alemania frente a Paraguay en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México reabrió un interesante debate sobre la meritocracia en el fútbol. La caída de la Mannschaft sorprendió a propios y extraños.

Era la favorita para pasar a octavos. Pero firmó un partido plano y, aunque tuvo opciones para liquidar la eliminatoria durante los 90 minutos y también en la prórroga, con el gol anulado de Tah por falta previa sobre Gill, fue la Albirroja la que selló el billete a la próxima ronda. Llegó una vez, marcó, resistió cada minuto como si fuera el último y confió plenamente en su fuerza. ¿Se lo mereció? El resultado dice que sí.

El bombazo del Mundial: Paraguay deja KO a Alemania / EFE

Sea como fuere, poco después del adiós al torneo llegaron reacciones de todo tipo, con un tono muy crítico. Pero Lothar Matthäus, leyenda del fútbol alemán, fue más allá y destapó en 'Bild' algunos aspectos del ambiente, cuanto menos regular, que se vivió dentro del equipo. Según explicó, hubo tensiones entre jugadores por la presencia de familiares, la organización de los viajes y las reservas en los hoteles.

“Había muchas cosas que digerir, dentro y fuera del campo. Se habló de esposas, familias, desplazamientos... Pasaron muchas cosas”, señaló Matthäus. El exjugador reconoció que no entiende por qué algunos familiares estuvieron presentes desde el inicio de la concentración, ya que esa situación terminó generando comparaciones y malestar entre varios jugadores del equipo que dirigía Julian Nagelsmann, quien dejó la decisión sobre su continuidad en manos de la DFB.

Nagelsmann y Rüdiger se lamentan por la eliminación / EUP

Mientras algunos familiares pudieron viajar en el avión chárter de la selección, otros tuvieron que desplazarse en vuelos comerciales. También se produjeron diferencias relacionadas con quién podía llevar a su esposa, hijos o padres. Y aunque estos asuntos no trascendieron públicamente durante el torneo, Matthäus aseguró que sí afectaron al ambiente del grupo.

Matthäus también criticó la gestión de los días libres y la presencia temprana de las familias en Estados Unidos. Además, opinó que quizá habría sido más adecuado que los familiares llegaran en una fase más avanzada del campeonato, como en los cuartos de final, y no cuando el equipo llevaba menos de dos semanas concentrado.

En definitiva, según lo que señala Matthäus, la eliminación de Alemania no solo se explica por lo que sucedió sobre el césped, sino también por lo que pasó fuera de él. ¿Los motivos que menciona Matthäus son suficientes para afectar negativamente al grupo?