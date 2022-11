Matthaus: un clásico mundial

Con cinco participaciones, no existe nadie que haya jugado más que él, pero, sobre todo, nadie que haya jugado más partidos mundialistas Como capitán y Balón de Oro en Italia 90, llevó a Alemania a ganar su tercer título dieciséis años después del segundo

Lottar Matthaus era el encargado de lanzar los penaltis en la selección alemana que ganó el Mundial de Italia 90. Sin embargo, cuando el árbitro uruguayo Edgardo Codesal señaló los once metros en el área argentina a cinco minutos de que acabase la final, se dirigió a Brehme y le dio el balón. Obviamente, para uno de los mejores futbolistas alemanes de todos los tiempos no era ningún problema lanzarlo.

Años más tarde explicaría el por qué: “En el primer tiempo se me había roto una bota y en el descanso decidí cambiármelos. Me puse unas nuevas y me molestaron todo el segundo tiempo. No me sentía seguro para tirar un penalti tan decisivo y le dije a Brehme que fuera él”. El objetivo de Matthaus era la gloria para su país, no la personal. Pese a todo, en aquel Mundial marcó cuatro goles, una cifra importante para un centrocampista, y se llevó el Balón de Oro.

Lo cierto es que aquella era su tercera final de la Copa del Mundo tras la de España y México. En 1982 aún era demasiado joven y solo disputó dos encuentros, mientras que en México ya era un referente germano, una posición que confirmó en Italia siendo parte imprescindible para que Alemania lograra su primer Mundial después de dieciséis años de sequía. Beckenbauer lo convirtió en el líder de la selección entregándole el brazalete y Lottar no defraudó.

Después de Italia llegó EEUU 94, donde Alemania cayó en cuartos ante Bulgaria, y el de Francia 98, siendo eliminados en la misma ronda, esta vez ante Croacia. Sus cinco participaciones en un Mundial es un récord que comparte con Carbajal y Rafa Márquez (México) y Buffon (Italia). A ellos se unirán en Qatar Ochoa y Guardado (México), Cristiano (Portugal) y Messi (Argentina). Leo, de hecho, necesitaría luchar, mínimo, por el tercer puesto, para superar los 25 partidos mundialistas de Matthaus, el futbolista que más ha disputado.