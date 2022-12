¡Mateu Lahoz ya no pitará más en el mundial!

Los colegiados argentinos Rapallini y Tello tampoco dirigirán ningún encuentro más de la cita mundialista Tras las quejas de la albiceleste en el último partido, la FIFA ha decidido no designar ningún encuentro más al colegiado español Mateu Lahoz

Argentina acabó muy descontenta con la actuación del árbitro español Mateu Lahoz, unas quejas que parecen haber hecho efecto ya que la FIFA ha informado al colegiado que no dirigirá ningún encuentro más en este Mundial de Qatar.

La federación también ha hecho oficial que los árbitros argentinos Fernando Rapallini y Facundo Tello tampoco dirigirán ningún partido más en lo que resta de torneo, después de la polémica en el encuentro entre Portugal y Marruecos.

Tras finalizar el agónico encuentro ante Holanda y Argentina de cuartos de final, que se decidió en tanda de penales a favor de la albiceleste, Messi y Dibu Martínez criticaron la actuación del colegiado español.

Dos de las caras más visibles de la selección argentina cargaron duramente contra Mateu, unas quejas que parece que no han dejado indiferente a la FIFA. "No puede poner un árbitro que no está a la altura." declaró Messi.

El árbitro también fue protagonista en el Portugal - Marruecos, ya que Facundo Tello recibió muchas críticas por parte de la selección lusa sobre sus decisiones en el partido: "Es inaceptable que un árbitro argentino nos pitara hoy después de lo que sucedió ayer. Le pueden dar ya el título a Argentina".

Tras toda la polémica sobre las actuaciones arbitrales, la FIFA ha tomado cartas en el asunto y ha cortado de raíz posibles especulaciones. Mateu Lahoz, Fernando Rapallini y Facundo Tello ya no arbitrarán más en el mundial de Qatar 2022.