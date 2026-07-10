Mateu Lahoz, sobre el Argentina - Países Bajos del Mundial de 2022: "Técnicamente, acertamos en todo"

En toda Copa del Mundo suele aparecer tarde o temprano la polémica arbitral. Así ha sucedido en pasadas ediciones del Mundial, así sucede en la actual y así seguirá sucediendo en el futuro de la competición. No obstante, más allá de jugadas puntuales que pueden cambiar el signo del partido, la importancia del colegiado en saber gestionar un encuentro con tanto en juego siempre toma un papel muy relevante.

En este sentido, uno de los partidos de la Copa del Mundo que más recuerdo de descontrol generan en los amantes del fútbol es el disputado en Lusail el 12 de diciembre de 2022 entre la Selección de Países Bajos y la Argentina de Leo Messi. En aquel encuentro, se sancionaron 48 faltas entre los dos equipos y se sacaron 18 tarjetas. ¿El árbitro de aquel encuentro? Mateu Lahoz, conocido por todos en España. Ahora, cuatro años más tarde, defiende su gestión del juego en una entrevista con 'Marca'.

"Se acertó absolutamente en todo"

"Tengo mucha bronca, mucha. Ya teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era Mateu. La FIFA debe pensar, no puede poner un árbitro así para estas instancias, un árbitro que no está a la altura". Esas fueron las durísimas declaraciones de Leo Messi al término del choque de cuartos. Ahora, además de afirmar que espera que "con el tiempo todo se ponga en su sitio" y que algún día puedan "hablar cara a cara, como deportistas", el valenciano defiende sus decisiones.

Messi lideró a Argentina ante Países Bajos / AFP

Al valorar su actuación, no duda en afirmar que fue exactamente la que debía ser: "Pasa el tiempo y me reafirmo, en frío, que es de los partidos que, técnicamente, mejor nos salió. Se acertó absolutamente en todo. Si uno ve de nuevo el partido, lo verá así. Sí fuimos indulgentes, pero absolutamente imparciales y neutros, en el uso de las tarjetas, pero siempre a favor del dictamen FIFA".

Por muchos es recordada la acción en que Paredes chutó con violencia contra el banquillo neerlandés, provocando que Virgil Van Dijk le embistiera con violencia a posteriori. En aquel percance, ambos podrían haber visto la tarjeta roja o, al menos, alguno de ellos, aunque Mateu resolvió la situación con una amarilla para cada uno, ya que "fue un partido que vino ya muy caliente por las declaraciones previas... y se puso como se puso", motivo por el que "los dos equipos se pusieron muy nerviosos".

Además, al recibir la albiceleste un gol a balón parado más allá del minuto 100 que mandó el duelo a la prórroga, se criticó la gestión del descuento, aunque 'Toño' se defiende de las acusaciones: "Curiosamente, aquel día se me acusó de dar 13 minutos de descuento, y en los partidos eliminatorios de este Mundial se está haciendo un cálculo distinto al de la fase de grupos y se están consiguiendo muchos goles en ese tiempo añadido. Pero ya entonces aplicamos esa teoría que ahora se extiende de alargar los partidos lo justo conforme a lo perdido".