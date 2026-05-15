Mateta cumple su sueño mundial: "Cuando lo contaba, se reían de mí"

Jean-Philippe Mateta ya puede mirar atrás sin rencor. Lo que un día sonó a locura en el vestuario del Crystal Palace hoy es una realidad: el delantero francés estará con Francia en el Mundial. El sueño que defendió cuando casi nadie lo veía venir se ha cumplido.

La historia tiene tinte de revancha. Cuando Mateta llegó al Palace, en enero de 2021, ni siquiera era titular. Venía del Mainz, tras tres aventuras un tanto discretas por Francia, en el Châteauroux, Lyon y Le Havre, y todavía buscaba un sitio estable en la élite.

Pero en su cabeza había una meta muy clara. Y no estaba dispuesto a tirar la toalla. Ni aunque le tomaran por loco. Mateta confiaba en poder defender la camiseta de la selección francesa, uno de los combinados nacionales más potentes del mundo. Un pensamiento que verbalizó y provocó risas entre sus compañeros.

Mateta, ante Donnarumma / EFE

Él mismo lo contó: "En el Crystal Palace, justo al principio, cuando ni siquiera estaba jugando, hablé de la selección francesa en el vestuario y tuve compañeros como Zaha que se reían. Dijeron que estaba loco por pensar en Francia cuando ni siquiera jugaba allí, pero respondí que era mi objetivo y que simplemente tenía que jugar para demostrar que podía hacerlo", explicó el delantero galo.

La anécdota con Zaha tuvo segunda parte. Al exjugador del Palace no le gustó verse señalado y respondió molesto en redes sociales, defendiendo que nunca quiso reírse de Mateta. El delantero francés aclaró después que no pretendía atacar a nadie, sino explicar hasta qué punto su sueño parecía improbable en aquel momento. Fue entonces cuando la tensión se enfrió.

Deschamps le concede un deseo mundial

El tiempo, sin embargo, le ha dado la razón a Mateta, que no se cayó del discurso, esperó, trabajó, se ganó un puesto en el Palace y ahora jugará un Mundial con Francia. Con Oliver Glasner encontró continuidad y goles, y con Didier Deschamps saboreará la gloria mundial.

Jean Philippe Mateta y Maxence Lacroix, dos representantes del Crystal Palace en la selección francesa / ANDY RAIN / EFE

Lo hará a los 28 años, después de debutar el pasado mes de octubre con la absoluta. Antes había jugado 3 partidos con la sub-19, 1 con la sub-20 y 11 con la sub-21, además de 6 con la Francia olímpica en París 2024, donde marcó goles decisivos para colgarse la medalla de plata. El premio de oro es su convocatoria para el Mundial de 2026. El que avisa no es traidor. Mateta lo hizo. Y Francia le ha escuchado al fin.

Lacroix, otro 'eagle' que vestirá de 'bleu'

Mateta no será el único representante del Crystal Palace en la Francia mundialista. Maxence Lacroix también ha entrado en la lista de Didier Deschamps, completando un doble premio para el club londinense.

El central, formado en Sochaux y consolidado en el Wolfsburgo antes de aterrizar en Selhurst Park, se ha ganado un sitio gracias a su físico, velocidad y fiabilidad defensiva. Su llamada refuerza el peso creciente del Palace en la élite: de equipo incómodo de Premier a escaparate internacional. Una pieza más que útil en un equipo propositivo, ofensivo y que, a priori, dejará metros a su espalda.