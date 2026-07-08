La 'matagigantes' silenciosa lo vuelve a hacer y se cuela en cuartos de final del Mundial

En torneos como la Copa del Mundo las selecciones más pequeñas tienen la oportunidad de dar la sorpresa y poder eliminar a combinados que, a priori, parecían favoritos o incluso eran candidatos a hacerse con el Mundial. Prueba de ello es la memorable gesta de Paraguay al eliminar a Alemania en penaltis, o lo que apunto estuvieron de lograr Cabo Verde y Egipto frente a la vigente campeona del mundo, la Argentina de Leo Messi.

No obstante, en el momento en que una selección logra 'dar la campanada' de manera reiterada, quizás debe dejar de considerarse una gran sorpresa y se debe reconocer a los protagonistas como 'matagigantes'. Esto es lo que viene sucediendo con Suiza desde Sudáfrica 2010. Además, la clasificación a cuartos, lograda en detrimento de Colombia, supone para los europeos igualar su mejor participación histórica, al llegar a la antepenúltima ronda 72 años después, ya que lo habían logrado en 1934, 1938 y 1954.

Frente a los cafeteros, ninguno de los conjuntos logró romper el 0-0 en el luminoso y el partido se decidió en la tanda de penaltis. Ahí, los fallos de Davinson Sánchez y Cucho Hernández pesaron más que el de Akanji, por lo que Suiza dejaba en el camino a una de las selecciones que mejor fútbol venía practicando en el torneo.

Gustavo Puerta of Colombia (L) in action against Fabian Rieder of Switzerland / BOB FRID / EFE

Las gestas de Suiza en Eurocopas y Mundiales

Todo comenzó con una victoria ante España hace ya 16 años, en el primer partido de la fase de grupos del hasta ahora único Mundial que 'la Roja' ha podido ganar. La Selección de España llegaba al torneo como campeona de Europa y era una de las grandes favoritas, pero su arranque no fue el esperado. Al minuto 52, Gelson Fernandes introdujo el balón en la red tras una ocasión en la que Casillas y Gerard Piqué no lograron despejar tras una serie de rebotes. Si bien España tuvo ocasiones y dominó en el juego, el marcador ya no se movería. Había llegado la primera gran sorpresa de Suiza.

Los helvéticos no lograron clasificarse a la Euro 2012, por lo que su siguiente gran oportunidad era el Mundial de Brasil en 2014. Aunque estuvo cerca, un gol de Di María en la prórroga evitó la campanada e hizo pasar de ronda a la albiceleste, que terminaría como subcampeona. Tampoco hubo suerte en la Eurocopa de 2016 ni el Mundial de Rusia, pues Polonia y Suecia respectivamente acabaron con el sueño suizo en octavos de final.

Sin embargo, llegó la Eurocopa de 2021 y con ella, la mayor sorpresa lograda hasta la fecha. Francia era la campeona del mundo, tal como había sucedido con España 11 años atrás, pero esta vez el juego era a eliminación directa y, aunque Suiza empezó ganando con un gol de Seferovic, mediante tantos de Benzema por partida doble y Paul Pogba, los galos situaron el 1-3 con el que se llegó al minuto 82. A falta de ocho minutos, Seferovic volvió a anotar para dar esperanza, y en el 90 Gavranovic desató la euforia. El marcador de 3-3 no se movería en la prórroga y en los penaltis Sommer detuvo el quinto lanzamiento a Mbappé, por lo que Francia estaba eliminada. Suiza volvía a erigirse como la gran sorpresa. Contra España en cuartos apunto estuvieron de repetir hazaña, pero en esa ocasión la lotería de los penaltis no sonrió.

Mbappé falló un penalti clave ante Suiza en la Eurocopa 2021 / Agencias

En Qatar llegó su eliminación menos competitiva, con Portugal endosando un doloroso 6-1 en cuartos. Aun así, Suiza volvería a dar el campanazo en la Euro 2024 al pasar por encima de la vigente campeona de Europa en aquellas fechas, Italia. Con un sorpresivo 2-0 gracias a los goles de Remo Freuler y Rubin Vargas, Suiza llegaba a cuartos por segunda vez consecutiva en la competición europea. En dicha ronda, Inglaterra puso punto y final a su participación de manera cruel, puesto que Bukayo Saka empató cinco minutos después el gol de Embolo al minuto 75 y los 'three lions', a la postre subcampeones del torneo, los apearon en penaltis.