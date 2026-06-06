Marruecos tiene un nuevo ‘10’ para soñar en el Mundial

Bilal El Khannouss ha pasado de preparar las maletas para huir de la Championship a hacerlas para ir al Mundial. Hace apenas un año, el mediapunta marroquí era una de las grandes oportunidades de mercado tras el descenso del Leicester City. Demasiado talento para jugar en la categoría de plata del fútbol inglés. El Stuttgart no se lo pensó dos veces: lo ató en forma de cesión por una cantidad cercana a los 3 millones de euros y ahora ejecuta su compra definitiva por una cifra que ronda los 15 millones. Una operación magistral que puede ser aún más redonda después de la Copa del Mundo.

En Alemania, El Khannouss ha regularizado los destellos que ya exhibió en la Premier League, pese a jugar en un equipo que apuntaba al fracaso. De hecho, esta temporada los ‘Foxes’ han vuelto a perder la categoría, descendiendo a League One, una caída dura para el campeón de la Premier en 2016.

Su primer curso con el Stuttgart, compitiendo también en Europa League, se ha cerrado con 9 goles y 7 asistencias en 41 partidos. Nada mal. 'Transfermarkt' ya tasa al habilidoso mediapunta en 35 millones de euros.

Bilal El Khanouss, futbolista del Stuttgart / 'X'

Pero El Khannouss siempre tuvo cartel. Ya lo tenía en Bélgica, donde brilló con el Genk. Lo mantuvo en Inglaterra, incluso en un Leicester que sufrió muchísimo para competir en la Premier. Y ahora lo ha confirmado en la Bundesliga, una liga ideal para foguear talento joven.

A sus 22 años, el internacional marroquí, nacido en Strombeek-Bever, Bélgica, ha demostrado que no es solo un mediapunta refinado técnicamente. Es un ‘10’ moderno, con piernas, cambio de ritmo y capacidad de trabajo. Se orienta bien, tiene visión, último pase y es muy bueno en espacios reducidos, pero también baja al barro. Una condición indispensable para ser importante en el combinado marroquí.

El Mundial llega en un momento perfecto para él. Viene de cuajar una temporada muy buena y con mucha más experiencia que en 2022, cuando debutó en una Copa del Mundo disputando 56 minutos en el partido por el tercer puesto ante Croacia. Desde entonces, El Khannouss ha acumulado más recorrido con los Leones del Atlas y ha presentado argumentos de peso para tener mucha más importancia este verano.

Bilal El Khanouss, durante un partido con Marruecos / Bilal El Khanouss

En la pasada Copa África tuvo minutos en todos los partidos y fue ganando peso a medida que avanzó el torneo. Eso sí, habrá que ver qué idea tiene Mohamed Ouahbi con él, ya que en las grandes citas anteriores el seleccionador era Walid Regragui. El contexto ha cambiado y Marruecos necesita futbolistas capaces de darle algo diferente entre líneas.

Si Marruecos vuelve a competir como en Qatar y El Khannouss consigue tener peso en los partidos importantes, su nombre puede ganar muchísimo impacto mediático. Talento tiene. Madurez, cada vez más. Y ahora, además, también tiene el escaparate.