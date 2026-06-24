En directo
MUNDIAL 2026
Marruecos-Haití y Escocia-Brasil, en directo: última jornada del Grupo C del Mundial, hoy en vivo
Sigue en directo el Marruecos-Haití y el Escocia-Brasil de la última jornada del Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
Rotaciones marroquís
Los jugadores de Marruecos están sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El seleccionador Mohamed Ouahbi ha introducido algunos cambios en el once. No juega, por ejemplo, Ayyoub Bouaddi, una de las sensaciones de lo que llevamos de Mundial.
Xavier Ortuño
Miami es brasileño
Los escoceses dominaron las playas de Miami y su fama de vaciar bares se hizo mundial pero a la hora de la verdad en el estadio el color que predomina es el amarillo de los aficionados brasileños: 80-20% el reparto. Eso sí el "No Scotland, no party" suena muy fuerte cuando levantan la voz los aficionados escoceses.
Alineaciones del Marruecos-Haití
Marruecos: Bono; Hakimi, Halhal, Riad, Salah-Eddine; Amrabat, Aynaoui; Brahim Díaz, Saibari, El Khannouss; Kaabi.
Haití: Placide; Duverne, Adé, Delcroix, Expérience; Casimir, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Isidor, Joseph.
Sin Raphinha
El clave blaugrana, una lástima no poder disfrutar esta noche de Raphinha. El extremo sufre una lesión muscular, pero intentará recuperarse cuanto antes. Ayer emitió un comunicado para zanjar todo el 'ruido' sobre su estado físico y su futuro a través de las redes sociales.
¡Queda una hora para que arranquen los dos encuentros!
Todo abierto... menos Haití
Los caribeños están ya fuera del Mundial, los demás Brasil, Marruecos y Escocia con varias opciones abiertas para terminar.
AsÍ está la clasificación antes de que comiencen los partidos:
- Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- La postura del Barça con Julián Álvarez: optimismo sí, euforia no
- Comunicado de Raphinha: 'Haré todo lo que pueda para volver lo antes posible
- Manolo Lama desvela el plan que tiene el Atlético de Madrid con Julián Álvarez: 'No lo van a regalar
- La estrategia del Atlético para intentar que Julián Álvarez no acabe en el Barça
- Pedro Gargantilla, médico, sobre Ilia Topuria: 'Evitar el quinto asalto previno una lesión neurológica mayor o un daño permanente en el aparato visual que habría arruinado su carrera para siempre
- Julián Alvarez cambia las fichas del tablero
- Deschamps estalla por Dembélé: 'Búscate otro objetivo