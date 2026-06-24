Marruecos-Haití y Escocia-Brasil, en directo: última jornada del Grupo C del Mundial, hoy en vivo

Miami es brasileño

Los escoceses dominaron las playas de Miami y su fama de vaciar bares se hizo mundial pero a la hora de la verdad en el estadio el color que predomina es el amarillo de los aficionados brasileños: 80-20% el reparto. Eso sí el "No Scotland, no party" suena muy fuerte cuando levantan la voz los aficionados escoceses.