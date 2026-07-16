Marruecos lo tiene claro: Ouahbi no se toca

Marruecos se marchó del Mundial en cuartos de final, un recorrido más corto que el que vivió en Catar 2022, pero quitándose ya el cartel de 'revelación' para acceder al segundo escalón de selecciones candidatas a llegar muy lejos en cualquier torneo.

Esta vez no alcanzó las semifinales como sí lo hizo cuatro años antes, pero el motivo no es otro que el hecho de cruzarse en el camino de una Francia que asustaba con Mbappé, Olise y Dembélé, por mucho que España convirtiera el tridente galo en insignificante en semifinales.

Dicho esto, la Federación Real Marroquí de Fútbol valora positivamente la trayectoria de Marruecos en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que decidió ratificar este jueves su confianza en Mohamed Ouahbi.

La Federación marroquí ratificó a su seleccionador / FRMF

El seleccionador marroquí, que llegó al cargo tras la destitución de Walid Regragui tras la Copa de África, ha sabido trabajar en línea continuista para volver a colocar a los Leones del Atlas en boca de todo el mundo, pese a que las críticas no faltaron desde su propio país.

"El Comité Directivo de la FRMF ratifica su confianza en el entrenador de la selección nacional 'A', Mohamed Ouahbi, para que siga al frente de su misión", aseguró el organismo futbolístico en un comunicado publicado este mismo jueves.

Esta ratificación llega después de que varios sectores del país africano criticasen el planteamiento del staff técnico ante Francia, cuando únicamente creó peligro tras verse contra las cuerdas y después de un planteamiento inicial muy conservador de Ouahbi, eliminando su estilo ofensivo y directo para evitar ser castigado por el poderío del tridente francés.

Ouahbi, seleccionador de Marruecos / -

Sin embargo, los miembros del comité definieron como "positiva y honorable" la actuación del combinado marroquí en el Mundial. Además, también condenaron "las informaciones falsas difundidas por algunas personas" sobre la actuación de los jugadores, en referencia a las críticas que pusieron en duda su compromiso durante el partido frente a Francia.

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El comunicado lo deja claro: "El presidente de la FRMF, Fouzi Lekjaa, señaló que todos los jugadores de la selección nacional defendieron con brillantez los colores nacionales, demostrando entrega y compromiso". Mismo discurso que el comité directivo, que quiso defender a sus futbolistas "de las informaciones falsas que perjudican su entorno y su rendimiento".