MUNDIAL 2026
Marruecos se rinde a Brahim: "Está cuando más hace falta"
El seleccionador marroquí Ouahbi aseguró que su selección llega en un buen momento para jugar con Países Bajos y elogió la figura del futbolista del Real Madrid
Brahim Díaz puede haberle dado un giro de 180º a su futuro. Entre la llegada de José Mourinho al Real Madrid y su papeleta en el Mundial como líder de Marruecos, al atacante se le abren nuevas puertas de cara a la próxima temporada, puesto que el técnico portugués cuenta con él. Pero mientras, se centra en el duelo de dieciseisavos ante Países Bajos. Así lo aseguró su seleccionador, que no dudó en elogiarle.
Mohamed Ouahbi, entrenador de Marruecos, compareció en rueda de prensa antes del partido ante la 'Oranje', duelo al que su plantilla llega preparada: "Tengo confianza en mi equipo y en lo que han mostrado los futbolistas en los entrenamientos; Países Bajos posee un perfil diferente al de nuestros anteriores rivales, pero vamos a seguir fieles a nuestro estilo y a adaptarnos a los problemas que se puedan presentar".
Este Marruecos-Países Bajos será uno de los partidos más atractivos sin duda de la primera ronda eliminatoria. "Ojalá podamos ofrecerles un partidazo para que estén orgullosos de su selección", dijo al respecto.
Preguntado por Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, Ouahbi aseguró que tiene "margen de crecimiento" y espera que sea una de las piezas más importantes en el ataque marroquí. "Nos ha dado dos goles decisivos en momentos clave, este lunes veremos una mejor versión aún de él; es del tipo de futbolistas que están presentes cuando más hace falta", elogió.
Brahim ha sido titular en las tres jornadas de la fase de grupos, y lo será ante Países Bajos, donde el principal escollo será el calor. "La temperatura puede jugar a favor y en contra, muchos de mis futbolistas juegan en Europa. Será algo difícil para ambos equipos", dijo el seleccionador de Marruecos.
- Así queda el cuadro del Mundial 2026 en las eliminatorias: cruces confirmados, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
- Nico Williams: 'Hoy es uno de los peores días de mi vida
- Manolo Lama reivindica la titularidad de este jugador: 'Fue de los mejores de España
- Comunicado médico oficial de la lesión de Nico Williams y de Yéremy Pino
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: multado con 3.000 euros por colgar la bandera de España en tu balcón si la comunidad obtiene una resolución favorable
- La postura del Barça ante el ultimátum a Vlahovic de la Juventus
- ¿Cuándo juega España su próximo partido en el Mundial 2026? Fecha, horario y posibles rivales en dieciseisavos
- Yan Diomande irrumpe con fuerza en el mercado del Real Madrid