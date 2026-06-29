Marruecos se rinde a Brahim: "Está cuando más hace falta"

Brahim Díaz puede haberle dado un giro de 180º a su futuro. Entre la llegada de José Mourinho al Real Madrid y su papeleta en el Mundial como líder de Marruecos, al atacante se le abren nuevas puertas de cara a la próxima temporada, puesto que el técnico portugués cuenta con él. Pero mientras, se centra en el duelo de dieciseisavos ante Países Bajos. Así lo aseguró su seleccionador, que no dudó en elogiarle.

Mohamed Ouahbi, entrenador de Marruecos, compareció en rueda de prensa antes del partido ante la 'Oranje', duelo al que su plantilla llega preparada: "Tengo confianza en mi equipo y en lo que han mostrado los futbolistas en los entrenamientos; Países Bajos posee un perfil diferente al de nuestros anteriores rivales, pero vamos a seguir fieles a nuestro estilo y a adaptarnos a los problemas que se puedan presentar".

Ouahbi, técnico de la selección marroquí / Greg M. Cooper

Este Marruecos-Países Bajos será uno de los partidos más atractivos sin duda de la primera ronda eliminatoria. "Ojalá podamos ofrecerles un partidazo para que estén orgullosos de su selección", dijo al respecto.

Preguntado por Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, Ouahbi aseguró que tiene "margen de crecimiento" y espera que sea una de las piezas más importantes en el ataque marroquí. "Nos ha dado dos goles decisivos en momentos clave, este lunes veremos una mejor versión aún de él; es del tipo de futbolistas que están presentes cuando más hace falta", elogió.

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Brahim ha sido titular en las tres jornadas de la fase de grupos, y lo será ante Países Bajos, donde el principal escollo será el calor. "La temperatura puede jugar a favor y en contra, muchos de mis futbolistas juegan en Europa. Será algo difícil para ambos equipos", dijo el seleccionador de Marruecos.