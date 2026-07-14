Mariano Rajoy incendia la previa del Francia-España y Lamine Yamal responde: "No hay mejor ejemplo"

Lamine Yamal atendió a los medios en la previa de las semifinales del Mundial entre Francia y España, y además de analizar el partido, también fue preguntado por las palabras de Mariano Rajoy sobre la selección francesa.

La frase del expresidente del Gobierno, que aseguró que Francia tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", ha generado mucha controversia tanto en España como en el país vecino durante las últimas horas.

Sin embargo, el futbolista del Barça prefirió dejar la polémica a un lado y dejó claro que lo realmente importante es el encuentro que decidirá uno de los finalistas del Mundial: "Yo creo que vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un Mundial".

Los delanteros Lamine Yamal y Kylian Mbappé, durante el partido de semifinales de la Eurocopa 2024 España-Francia. / u

El extremo azulgrana aprovechó la ocasión para reivindicar el papel del fútbol como una herramienta de integración y puso como ejemplo a las dos selecciones que se medirán este martes: "Si el fútbol sirve para algo es para integrar en la sociedad. Y no hay mejor ejemplo que Francia y España, que somos un ejemplo de la integración. El fútbol es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona".

Lamine centró toda la atención en la semifinal que puede meter a España en la final del Mundial y a la que le da muchísima importancia: "Es el partido más importante de mi carrera".

Lamine se lamenta de una ocasión perdida en el España-Bélgica / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Además, el delantero respondió a quienes creen que no atraviesa su mejor momento: "Decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro de que el partido será especial".

A pesar de la importancia del encuentro, el extremo aseguró que afronta el reto con total tranquilidad y explicó que cuando piensa en el equipo y da todo sobre el terreno de juego, la presión pasa a un segundo plano: "No tengo presión, doy todo lo que tengo y cuando das todo lo que tienes por el grupo no sientes la presión".