Marcus Rashford, tajante con su futuro: "Fui muy claro con todos los implicados antes del Mundial"

El Mundial no está yendo como a Marcus Rashford le hubiera gustado. No por su papel sobre el campo, peleando por un puesto en el extremo izquierdo con Anthony Gordon (ante la República Democrática del Congo fue titular Marcus), ni por el desempeño de Inglaterra, clasificada para los octavos de final donde se medirá a México. Lo que ensucia un poco la Copa del Mundo de Rashford es su futuro, que, lejos de estar definido, sigue completamente en el aire.

El delantero británico, que pertenece al Manchester United, tenía una hoja de ruta clara antes de poner un pie en la cita mundialista: tener definido su próximo equipo. Su deseo, conocido por todos después de que lo mencionara públicamente varias veces, era continuar en el Barça. Había estado a gusto con Hansi Flick y había encajado bien en el vestuario.La

Marcus Rashford, con Inglaterra / Agencias

Hace unos meses parecía claro que continuaría en el Camp Nou, pero, con el tiempo y las exigencias económicas del Manchester United, la cosa se enfrió y el que acabó llegando de manera permanente a Barcelona fue su compañero en los Three Lions, Anthony Gordon.

Sobre la mesa aparecieron varios equipos: Bayern Múnich, Tottenham, Newcastle, Aston Villa... Incluso se deslizó la opción de continuar en el Manchester United bajo las órdenes de un Michael Carrick que sí lo quiere en la plantilla. Por lo menos, varios meses atrás. No obstante, algunas de estas opciones se han ido cayendo.

Fui muy claro con todos los implicados antes del Mundial: quería que estuviera resuelto antes; si no lo estaba, no me ocuparía de ello hasta después Marcus Rashford — Jugador de Inglaterra

Preguntado sobre su futuro, fue tajante: "Vivo el momento. Fui muy claro con todos los implicados antes del Mundial: quería que estuviera resuelto antes; si no lo estaba, no me ocuparía de ello hasta después. Quiero estar plenamente presente en este momento. Estamos luchando por algo muy especial, no tengo energía para dedicarle a eso", aseguró.

Y en esto está centrado Rashford: en ser importante para Inglaterra ante México, en unos octavos de final que han dado mucho de qué hablar antes de que ruede el balón en el Estadio Azteca. Los ingleses saben que será un partido duro, en casa del anfitrión y con condicionantes importantes como la altitud de la Ciudad de México, a la que no están del todo habituados.

La altura de Ciudad de México

En Inglaterra han planteado soluciones de todo tipo, como el uso de Viagra, medicamento cuyo principio activo es el sildenafil. En términos simples, ayuda a relajar ciertos vasos sanguíneos, especialmente en la circulación pulmonar. Por eso se ha estudiado en altura: podría reducir la presión pulmonar, mejorar el intercambio de gases y facilitar la entrega de oxígeno durante el ejercicio. Podría ser utilizado legalmente por futbolistas, ya que no figura en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).

Rashford fue suplente con Inglaterra, pero marcó en la segunda mitad tras sustituir a Gordon / EFE

Sea como fuere, se trata de un partido clave para avanzar a cuartos y en el que no está claro quién será el titular en la banda izquierda: Rashford o Gordon. “Queremos empaparnos de todo lo que rodea a este encuentro. El estadio es increíble y habrá aficionados apasionados de ambos lados. Ojalá sea un buen partido de fútbol y salgamos ganadores”, mencionó un Rashford que siempre es un gran peligro por su golpeo.

“Depende de nosotros encontrar la manera. Es otro desafío. Vamos a jugar contra grandes futbolistas, grandes equipos, unidades defensivas muy fuertes y grandes delanteros. Son problemas que tendremos que intentar resolver. Creo que el equipo confía en sí mismo. Damos el 100 por ciento en el campo”, sentenció.