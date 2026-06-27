Marcelo Bielsa toca fondo: "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada"

Uruguay vive días convulsos: por primera vez en su historia, la primera selección que ganó un Mundial (1930) ha vivido dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos, circunstancia que coloca sobre la diana a su seleccionador, Marcelo Bielsa, objeto de todas las críticas.

El técnico argentino, que vivió una situación similar en 2002 con su país, ya había sido puesto en duda por el vestuario, pero tras la eliminación, fue especialmente autocrítico.

Consciente de que su etapa al frente de Uruguay ha terminado, Bielsa se responsabilizó de la eliminación. No buscó excusas ni encontró argumentos. "Ningún aporte se instala", dijo, con su habitual manera de expresarse, a veces tan enigmática.

Uruguay quedó eliminada del Mundial en la fase de grupos tras caer por 0-1 ante España y el seleccionador argentino compareció ante los medios con un mensaje tan duro como autocrítico.

La Celeste se marcha del torneo con apenas dos puntos y con una herida histórica: por primera vez, la selección uruguaya fracasa en dos Mundiales consecutivos sin alcanzar las eliminatorias, después de lo ocurrido también en Qatar 2022.

“El responsable soy yo”, afirmó Bielsa tras el partido. El técnico asumió el golpe de una eliminación que ha provocado una enorme decepción en Uruguay y que deja muy tocado su proyecto al frente de la selección.

“Las preguntas no persiguen respuesta, buscan volcar sobre mí toda la decepción. Eran goles evitables, eso es parte del juego”, añadió el seleccionador, que consideró que el duelo ante España fue “muy parejo” y que Uruguay “debería haberlo empatado”.

El momento más contundente de la rueda de prensa llegó cuando Bielsa fue preguntado por el legado que deja en el fútbol uruguayo tras tres años al frente de la selección. Su respuesta fue demoledora.

Su legado en Uruguay: "nada"

“Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada, porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados”, aseguró.

Bielsa fue más allá y repasó los hitos que, a su juicio, quedaron sepultados por la eliminación mundialista. “El cuarto puesto en las eliminatorias no tuvo valor, el tercer puesto en la Copa América no tuvo valor y obviamente esta actuación no necesito definirla. Pero si usted me pregunta cómo va a ser recordado mi paso, como un paso que no dejó nada”, sentenció.

La derrota ante España quedó marcada por el gol de Álex Baena al filo del descanso, en una acción propiciada por un grave error de Fernando Muslera. El veterano guardameta no regresó al campo tras el descanso y fue sustituido por Sergio Rochet. Bielsa aclaró que la decisión partió del propio jugador. “Muslera decidió él salir en el entretiempo”, explicó.

Debate Valverde

También generó debate el relevo de Federico Valverde, capitán y una de las grandes referencias del equipo, por Federico Viñas. El técnico defendió la sustitución por motivos tácticos.

“A Valverde lo sustituí por Federico Viñas porque pretendí darle una potencia al ataque respondiendo a la característica del jugador que ingresa y el futbolista que sale”, señaló.

Bielsa también justificó su gestión de los cambios y el hecho de quedarse sin una ventana disponible pese a poder realizar aún una sustitución más.

“Ingresaron los jugadores que yo creí que iban a mejorar el juego ofensivo, que era lo que teníamos que hacer: Brian Rodríguez, Federico Viñas y sustituimos a Sanabria por nuestro extremo izquierdo pensando que de ese modo íbamos a tener una mayor capacidad de dañar al equipo rival”, argumentó.

En Montevideo, la eliminación se vivió como un mazazo. Decenas de aficionados siguieron el partido en la Intendencia con la esperanza de ver a Uruguay meterse en la siguiente ronda, pero el tanto de España apagó el entusiasmo inicial y dio paso a la frustración.

Mientras Uruguay intenta digerir un adiós prematuro e inédito en su historia, España cerró la fase de grupos como líder del grupo H, con un empate y dos victorias.

La actual campeona de Europa se enfrentará en dieciseisavos de final al segundo clasificado del grupo J, una plaza aún en disputa entre Austria y Argelia.

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¿Una herida incurable?

Para Bielsa, en cambio, el Mundial deja una cicatriz profunda. El técnico argentino, siempre fiel a su estilo y a su idea de juego, no escondió la magnitud del golpe. Su proyecto en Uruguay queda ahora bajo una enorme presión y con una frase que resume toda la crudeza de la eliminación: “Mi paso será recordado como un paso que no dejó nada”.