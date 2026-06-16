Marcelo Bielsa se pronuncia sobre su foto más polémica del Mundial: "No hice nada malo"

Marcelo Bielsa quiere hacer historia con Uruguay, aunque no ha tenido el debut soñado en el Mundial 2026, que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá. La selección uruguaya salvó 'in extremis' un empate ante Arabia Saudí gracias al gol de Ronald Araujo, futbolista del FC Barcelona. A pesar de conseguir un punto, los de Bielsa perdieron una oportunidad de oro para coger ventaja a España tras pinchar ante Cabo Verde.

El técnico argentino es el segundo entrenador de mayor edad del Mundial. El único que le supera en este apartado es Dick Advocaat, seleccionador de Curazao, que tiene 78 años. Bielsa, conocido como 'El Loco', siempre se ha mostrado tal como es, algo que en ocasiones ha provocado que fuera protagonista de algunas polémicas.

La última de ellas surgió hace unos días a raíz de una fotografía tomada por la FIFA, en la que el seleccionador de Uruguay aparece mirando hacia bajo, una postura que es más que habitual en él.

La imagen dio la vuelta al mundo y los periodistas presentes en el 'post' partido ante Arabia Saudí no dudaron en cuestionarle aspectos sobre el empate a uno, pero también quisieron conocer su punto de vista al respecto sobre la imagen.

'El Loco' empezó diciendo que "no tengo que dar ninguna explicación", debido a que "la fotografía se tomó como se tomó". El seleccionador de Uruguay quiso dejar claro que "no soy modelo", por lo que "no tengo que responder por eso".

La imagen polémica de Marcelo Bielsa / FIFA

"¿Acaso también debería explicar por qué no miro a las personas que me hacen preguntas aquí? No hay explicaciones que dar. Creo que hay un límite a lo que tenemos que justificar", señaló en rueda de prensa.

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa. / EFE/Gastón Britos

El entrenador argentino no entiende que esa fotografía sea polémica, algo de lo que ya empieza a estar cansado: "Si usas lentes de contacto, es porque usas lentes. Si miras a alguien a los ojos, ¿por qué lo haces? Si miras hacia arriba, si miras hacia abajo... ¿Hay tanto que explicar?".

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"Buscan justificaciones para cosas que no necesitan explicación. Puedes mirar hacia adelante, puedes mirar hacia abajo. No tenemos la obligación de comportarnos como modelos para respetar afirmaciones sin fundamento. No hice nada malo", finalizó.