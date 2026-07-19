Marc Cucurella, sobre cómo su hijo con autismo le cambió la vida: "A veces no se cómo ayudarle"

Marc Cucurella es uno de los nombres propios del Mundial 2026, que se ha disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El futbolista fue noticia horas antes del debut de España en la competición por su fichaje por el Real Madrid. Florentino Pérez decidió dar un golpe encima de la mesa firmando a uno de los laterales izquierdos más en forma del mundo. Además, con la incorporación, consiguió tener un futbolista del Real Madrid en la selección española.

El jugador de Alella no lo ha tenido nada fácil en el fútbol, pues tuvo que irse del FC Barcelona para tener una oportunidad en el fútbol de élite. Su primera experiencia fue en el Eibar, donde destacó a las órdenes de Mendilibar, lo que le permitió fichar por el Getafe. Allí explotó todo su potencial, lo que le abrió las puertas de la Premier League. Primero recaló en el Brighton y, posteriormente, en el Chelsea, antes de llegar al conjunto blanco.

De mientras, Cucurella formó una familia con la creadora de contenido Claudia Rodríguez, con quien tiene tres hijos en común: Mateo, Río y Bella. Uno de los momentos más duros fue cuando a su hijo Mateo le diagnosticaron con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de nivel 1 cuando tenía 3 años.

El ex del Chelsea reconoció a RTVE que "mi hijo mayor, fue el que un poco nos cambió la vida a todos". Asimismo, señaló el momento en el que se dieron cuenta: "Cuando empezó la escuela infantil empezamos a ver cosas diferentes. Veíamos que en las fotos que salían de los niños jugando, él siempre estaba un poco solo".

Marc Cucurella, futbolista de la selección española / AFP7 vía Europa Press

Cucurella no dudó en decir que "cuando va creciendo, ves que no habla, que no parlotea mucho. Esa etapa fue probablemente la más dura. Ver a tu hijo sufrir, yo creo que es de las cosas más duras que hay".

Cuando nombra a su hijo, el reciente fichaje por el Real Madrid le cuesta abrirse en canal, debido a que "a veces no sabe cómo ayudar a su hijo".

Cucurella, durante el Mundial / SCOTT STRAZZANTE

Sin embargo, destapó que "estoy muy contento de que con el poder de visualización que tenemos, esto haga eco y sirva para ayudar a más familias, para que se abran más escuelas o más centros de ayuda y de apoyo. A mí me ha servido para dar valor o priorizar las cosas que realmente son importantes y las que no".

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Mateo aún no ha visto ningún partido del Mundial desde la grada, pero no se perderá por nada del mundo como su padre puede alzarse como campeón del torneo en el MetLife Stadium. Sin duda, sus tres hijos serán el amuleto de Cucurella durante la final.