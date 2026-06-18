Marc Cucurella, en directo: rueda de prensa de la selección española, en vivo

Dejar el Chelsea

Creo que, si me preguntas hace unos meses, te habría dicho que no esperaba dejar el Chelsea, porque estaba feliz allí. Pero en la vida a veces necesitas cambiar y empiezas nuevos capítulos que no esperas. No es fácil dejar el Chelsea. Llegué joven y soñaba con ganar títulos y jugar la Champions. Estoy muy agradecido a todo lo que el Chelsea me ha dado, pero el paso que doy ahora es más grande: vuelvo a mi país y a un gran club. Es un paso que debía dar.