En directo
MUNDIAL 2026
Marc Cucurella, en directo: rueda de prensa de la selección española, en vivo
Sigue la comparecencia de prensa de Marc Cucurella ante los medios de comunicación desde la concentración de Chattanooga
Fin de la rueda de prensa
Acaba la comparecencia de Cucurella a los medios de comunicación y nosotros nos despedimos aquí. ¡Muchas gracias!
Una selección cohesionada
Lo más importante es que la base del equipo de la Euro es la misma. El grupo sigue siendo el mismo, llevamos tiempo trabajando juntos y eso nos da experiencia. Allí ya teníamos a Lamine y Nico en su primer gran torneo, pero ahora llegan mucho más enchufados. El equipo está más maduro y con más ambición.
"Nos hemos puesto en alerta"
Esperamos un partido parecido al de Cabo Verde, contra un equipo bueno defensivamente y que buscará salir a la contra. Todo el mundo quiere empezar ganando, pero si hubiésemos ganado jugando mal tampoco habría sido del todo positivo. Quizá con este susto nos hemos puesto en alerta. Tenemos que dar nuestra mejor versión, porque cualquier equipo te puede ganar. Creo que nos ha venido bien.
El aprendizaje en la Masia
Creo que estoy muy contento con mi decisión. Entiendo que haya gente que no lo entienda, pero en la vida tienes que tomar decisiones. Mi etapa en el Barça no la cambiaría por nada y ahora estoy aquí gracias a los años que pasé en La Masia. No olvido todo lo que me ha dado el Barça, pero creo que era la decisión que tenía que tomar, la más oportuna.
Dejar el Chelsea
Creo que, si me preguntas hace unos meses, te habría dicho que no esperaba dejar el Chelsea, porque estaba feliz allí. Pero en la vida a veces necesitas cambiar y empiezas nuevos capítulos que no esperas. No es fácil dejar el Chelsea. Llegué joven y soñaba con ganar títulos y jugar la Champions. Estoy muy agradecido a todo lo que el Chelsea me ha dado, pero el paso que doy ahora es más grande: vuelvo a mi país y a un gran club. Es un paso que debía dar.
El 'pinchazo' ante Cabo Verde
Todos queríamos ganar. Ya se está viendo que ningún partido está siendo fácil, todos los equipos tienen talento. Lo más importante es que quizá no ganamos por nuestra culpa, porque no estuvimos finos ni frescos. Pero está bien que nos pase en el primer partido, porque en otra ronda te vas para casa. Ahora tenemos otro partido que afrontamos con muchas ganas y sabemos lo que fallamos.
Foto polémica en redes
¿La foto que colgó en redes mi mujer? Mucha gente se pensaba que era yo y me estaban matando. Su familia siempre ha sido del Madrid. Cuando me conoció, pasas de verlo como aficionado a verlo desde dentro, y no todo es tan bonito. Al final te guías más por lo que es mejor para tu familia. Me imagino que ella estará muy feliz. Quién se lo iba a decir. Ha estado conmigo en los momentos importantes.
Charla con Mou
Pude hablar con Mourinho y estoy contento. Que me dijera que tiene ganas de trabajar conmigo me dio confianza. Tengo muchas ganas de estar con él. Todo va a llegar.
Cerrar el fichaje antes del Mundial
Es un proceso largo, no depende solo de ti. Lo mejor que me ha pasado es que el Madrid vino con mucha fuerza. Cuando salió, estaba todo cerrado y para mí fue muy importante. No era fácil la situación que tenía, así que poder dejarlo todo cerrado antes del Mundial fue importante.
El premio del Madrid
El Madrid es uno de los mejores clubes del mundo. Estoy contento con la exigencia, porque cuando vas a un club así quieres pelear por títulos. Ojalá pueda ganar la Champions allí y disfrutar de la experiencia. Mi carrera no ha sido del todo fácil, así que tener el premio de ser jugador del Madrid es algo muy bonito, un gran broche.
- El Atlético de Madrid tiene un acuerdo cerrado para la venta de Julián Álvarez
- La triple alternativa del Barça si falla Julián Álvarez
- ¡Acuerdo del Madrid con Enzo Fernández!
- Cumbre de Deco con los agentes de Javi Guerra y Kang-In Lee
- El último movimiento del Barça por Julián Álvarez
- Las lágrimas de Messi en una noche perfecta con ocho récord mundiales
- El Barça planta cara a Florentino Pérez
- Comunicado oficial del Real Madrid sobre el 'Caso Negreira'