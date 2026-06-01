El 'Maradona' árabe que fue a la cárcel por beber alcohol y estar con mujeres en pleno Ramadán

El Ramadán no es solo un mes del calendario islámico; es un periodo de devoción y disciplina espiritual que marca el ritmo de la vida cotidiana de millones de musulmanes en todo el mundo. Desde el amanecer hasta la puesta del sol, no se come, no se bebe y se intenta purificar el alma y reforzar la fe. En países como Arabia Saudí, donde la religión estructura gran parte de la vida pública y privada, esta práctica se lleva al extremo. Romper esas normas puede tener consecuencias muy graves. A Saeed Al-Owairan, ídolo nacional en los 90, le llevó a la cárcel. Pero un Mundial le indultó.

La leyenda de Saeed Al-Owairan se empezó a forjar en el Mundial de Estados Unidos de 1994. En un contexto mucho menos globalizado, aquel habilidoso extremo del Al-Shabab, club en el que pasó toda su carrera (jugó de manera profesional desde 1988 hasta 2002), era completamente desconocido para cualquier aficionado europeo. No obstante, en aquella Copa del Mundo se presentó al mundo.

Gol histórico ante Bélgica

Arabia Saudí debutaba en la mayor escena del fútbol mundial y había que hacerlo a lo grande. El debut fue cruel, una derrota por 2-1 ante Países Bajos, pero el triunfo contra Marruecos en el segundo partido con el mismo resultado dio vida a los Halcones Verdes. El duelo ante Bélgica era a vida o muerte, y entonces Al-Owairan decidió escribir su nombre en la historia del deporte rey emulando el gol de Maradona ante Inglaterra.

El jugador del Al-Shabab cogió el balón prácticamente en su campo y fue dejando atrás a defensores de Bélgica, uno tras otro, hasta plantarse en el área y con un derechazo arriba clasificar a su país a los octavos de final. Fue en esa ronda donde se despidieron del torneo, con un 1-3 ante Suecia, pero a día de hoy sigue siendo su mejor marca en una Copa del Mundo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo mencionado anteriormente?

Al-Owairan, durante un partido con Arabia Saudí / Archivo

La vida de los ídolos rara vez se queda en el césped. Cuatro años después de aquel espectacular gol, que le valdría para ser recordado siempre como el 'Maradona árabe' y que la FIFA incluiría después entre los mejores tantos de la historia de los Mundiales, llegaba el Mundial de Francia 1998. Al-Owairan seguía siendo la gran referencia de Arabia Saudí y todas las expectativas del país entero estaban puestas en sus botas. Hasta que llegó el Ramadán.

El '10' fue cazado consumiendo alcohol y en compañía de varias mujeres; un escándalo nacional que lo llevó a la cárcel. El castigo iba a ser duro, pues había violado normas sagradas en un país en el que la religión se vive con especial rigor, pero la selección necesitaba su talento y finalmente fue indultado.

Regreso por todo lo alto

Al-Owairan se reincorporó a la selección nacional. Y lo hizo como máxima estrella, con el '10' a la espalda, y con la presión de mejorar la participación de Estados Unidos, un ambicioso objetivo que no pudo alcanzar, cayendo en fase de grupos.

Noticias relacionadas

Desde entonces, la carrera del 'Maradona' árabe quedó marcada por aquel episodio en pleno Ramadán, pero también por su impresionante gol ante Bélgica, en el que todo el mundo vislumbró por unos instantes al Pelusa sorteando rivales hasta vencer a Peter Shilton.