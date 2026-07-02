Manzambi, sensación del Mundial, quiere convencer al mundo de que es una estrella

Johan Manzambi llegó al Mundial como un tapado. Ni siquiera era una de las primeras armas ofensivas de Suiza. En el plan inicial de Murat Yakin, la jerarquía parecía clara: Breel Embolo como punta de referencia, Dan Ndoye y Rubén Vargas abiertos en los costados, y una estructura reconocible alrededor del mando de Granit Xhaka en la medular. Manzambi aparecía como un revulsivo, una pieza joven, útil y versátil, pero todavía por detrás de nombres más instalados en el cuadro helvético.

No obstante, el jugador del Friburgo, de solo 20 años, aprovechó un pequeño resquicio para abrir la puerta de par en par y ahora ya no hay quien se la cierre. Todo apunta a que será titular en uno de los partidos más importantes de la historia de Suiza, esta madrugada del jueves al viernes (05:00 horas en España) en Vancouver, ante la Argelia de Riyad Mahrez.

Johan Manzambi, delantero de Suiza y del Friburgo / EFE

Su versatilidad le dio la oportunidad de demostrar al mundo de lo que es capaz. Podía aparecer en los costados, moverse entre líneas, atacar espacios o incluso actuar como referencia. Sus goles y asistencias hicieron el resto. En total, ya suma cuatro contribuciones de gol en cuatro partidos (tres tantos y una asistencia). Y del banquillo ha saltado de cabeza al once ideal.

Suiza llega invicta al cruce de dieciseisavos ante Argelia con la sensación de haber encontrado la solución a su falta de verticalidad: Johan Manzambi. Los helvéticos empataron 1-1 con Qatar, golearon 4-1 a Bosnia y Herzegovina y cerraron la fase de grupos con un triunfo por 2-1 ante Canadá que les permitió acabar líderes del Grupo B, por delante del anfitrión. Una clara mejoría respaldada por el paso adelante del jugador del Friburgo.

Argelia, por su parte, llega sin bajas y con la ilusión de volver a situarse entre las 16 mejores selecciones del mundo, algo que solo consiguió en Brasil 2014. Los Guerreros del Desierto entraron en los dieciseisavos como una de las mejores terceras del Grupo J, con cuatro puntos, y se apoyan en la experiencia de Riyad Mahrez para seguir soñando con fuerza. No parten como favoritos, y eso les puede venir bien para mantener su contador de presión a cero.

Argelia remontó el encuentro en la segunda parte / AGENCIAS

En Vancouver, ante Argelia, Manzambi quiere dar el siguiente paso. Ya es una de las sensaciones del Mundial. Ahora quiere convencer al mundo de que también puede ser una estrella. Entre ceja y ceja tiene emular lo que su país logró hace 72 años, cuando llegó por última vez a los cuartos de final en “su” torneo, en la Copa del Mundo de 1954.

Alineaciones probables

Suiza: Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler; Djibril Sow, Granit Xhaka; Johan Manzambi, Breel Embolo y Rubén Vargas.

Seleccionador: Murat Yakin.

Argelia: Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Amir Ramy Bensebaini, Jaouen Hadjam; Nabil Bentaleb, Houssen Aouar; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi y Amine Gouiri.

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Seleccionador: Vladimir Petkovic.