Manzambi maravilla y clasifica a Suiza como primera del grupo B

Suiza sorprendió a Canadá y logró su objetivo de clasificarse como primera de grupo. Canadá sufrió su primera derrota en el Mundial pero selló su clasificación para dieciseisavos como segunda de grupo.

Con más vértigo que control, Suiza generó la primera ocasión clara del partido a los diez minutos del inicio del encuentro. Embolo falló un mano a mano muy claro ante el portero canadiense.

En una acción similar, dos minutos después Larin estuvo muy poco hábil en otro uno contra uno ante el portero suizo.

La propuesta suiza era, en teoría, más ofensiva pero los de Yakin no lograban trenzar jugadas de peligro mientras que el plan de partido canadiense se mostraba más coherente.

Los de March buscaban sorprender con transiciones muy verticales. Así Larin volvió a rozar el gol en una contra culminada con poco tino por el punta canadiense.

Ahmed gozó de otra ocasión pero nuevamente su chut fue muy inocente. El mejor jugador de Canadá era Jonathan David asistiendo entre líneas con criterio.

En la segunda mitad se rompió el guion con la aparición del joven jugador del Friburgo Johan Manzambi. Situado de mediapunta por la derecha, esta perla de 20 años generó el gol de Vargas a los 40 segundos de la reanudación.

VANCOUVER (Canada), 24/06/2026.- Luca Jaquez of Switzerland (R) in action against Ali Ahmed of Canada during the FIFA World Cup 2026 group stage match Switzerland against Canada, in Vancouver, Canada, 24 June 2026. (Suiza) EFE/EPA/BOB FRID / BOB FRID / EFE

Cuatro minutos después Manzambi reclamó un penalti por un empujón de Johnston. Lo mejor de Manzambi llegaría en el minuto 59 tras una gran dejada de Embolo, el prometedor mediapunta superó con un chut potente al portero Crepeau.

El segundo gol suizo parecía dejar el encuentro encarrilado pero Canadá no se rindió. Los helvéticos especularon demasiado y el entusiasmo de los anfitriones tuvo premio.

Una genialidad de Saliba, con un magnífico control y asistencia, lo aprovechó Promise con un remate formidable.

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VANCOUVER (Canada), 24/06/2026.- Ruben Vargas of Switzerland celebrates after scoring the 1-0 with Johan Manzambi of Switzerland (L) during the FIFA World Cup 2026 group stage match Switzerland against Canada, in Vancouver, Canada, 24 June 2026. (Suiza) EFE/EPA/BOB FRID / BOB FRID / EFE

El gol subió la autoestima del equipo canadiense que se lanzó a por todas para lograr un empate que le hubiera colocado como primer de grupo. Con centros insistentes al área tanto David como Johnston rozaron un 2-2 que nunca llegó.