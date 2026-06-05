Manu Carreño revela sus predicciones para el Mundial: "Espero que sea el 'MVP', por su bien y por el de la selección española"

El Mundial ya está a la vuelta de la esquina, lo que significa que todo el mundo ha comenzado a hacer sus porras para los 104 partidos que se disputarán en México, Canadá y Estados Unidos. Uno de los últimos en desvelar sus pronósticos para la cita mundialista ha sido Manu Carreño, presentador del programa 'El Larguero', a través de un vídeo en Instagram.

Respecto a qué jugador cree que será el 'MVP' de la competición, el conductor de 'El Larguero' no duda en nombrar a Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona: "Me encantaría que fuese él, por su propio bien, pero también por el de la selección española".

El periodista asegura que el '10' del conjunto azulgrana llega a la cita mundialista "descansado". Se espera que ya esté listo para el primer encuentro de España ante Cabo Verde, que se disputará el próximo 15 de junio.

Sobre quién será el máximo goleador del Mundial, Carreño duda entre dos futbolistas: Kylian Mbappé o Harry Kane. Finalmente, se decanta por el delantero del Real Madrid, pues "es un auténtico killer y con Francia se puede salir con el equipazo que tiene".

Kylian Mbappé. / Europa Press

El jugador revelación para el periodista de la Cadena SER será Nico O'Reilly: "Acaba de ser nombrado el mejor jugador joven de la Premier League. Así que, por qué no, puede ser el mejor futbolista joven del Mundial".

La selección que dará la sorpresa será Marruecos, según el periodista. "Puede ser revelación y consolidación porque tienen un equipazo. Ya fue semifinalista en el último Mundial y yo creo que va a seguir dando mucho qué hablar y para bien".

Ez Abde, en el amistoso de Marruecos ante Madagascar previo al Mundial / Selección de Marruecos

Sin embargo, Carreño señala que la selección decepción, a su pesar, será Brasil: "Me cuesto decirlo porque está Carlo Ancelotti y es un entrenador que suele hacer las cosas muy bien, pero no confió mucho en Brasil. Igual meto la pata...".

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Sobre cuál será la final, el presentador de 'El Larguero' predice que podría ser España ante Argentina: "Ojalá ganemos a Argentina en la final del Mundial".