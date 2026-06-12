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MUNDIAL 2026

Manu Carreño lo tiene claro: esto es lo que pasará con España en el Mundial 2026

El jueves se celebró el partido inaugural de la competición

Manu Carreño

Manu Carreño / Larguero

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Andrea Riera

Andrea Riera

El Mundial 2026 ya ha comenzado. El jueves, el estadio Azteca acogió el partido inaugural entre México y Sudáfrica, que terminó con victoria de los anfitriones en un encuentro muy intenso y marcado por las expulsiones, ya que el árbitro mostró hasta tres tarjetas rojas: dos para el conjunto sudafricano y una para el combinado mexicano.

Como de costumbre, ya están las apuestas sobre quién levantará el título el próximo 19 de julio. Entre las grandes favoritas aparece España, que afronta la cita mundialista en un gran momento en forma con Luis de la Fuente al mando.

Uno de los que más confía en las opciones de La Roja es Manu Carreño, que ve al conjunto español llegando hasta el final del campeonato y proclamándose campeona del mundo. Además, el director de 'El Larguero' cree que Mikel Oyarzabal puede convertirse en el máximo goleador.

Oyarzabal volvió a marcar ante Perú

Oyarzabal volvió a marcar ante Perú / SeFutbol

En cuanto a la selección revelación, Carreño apuesta por Senegal, mientras que considera que Alemania puede ser una de las grandes decepciones del Mundial y quedarse lejos de las expectativas que suele generar una selección de su nivel.

Entre el resto de los colaboradores del programa también hay confianza en las opciones españolas. Iturralde González comparte la apuesta de Carreño y ve a España levantando el trofeo el próximo mes de julio.

Sin embargo, el exárbitro señala a Ecuador como la posible revelación del campeonato, mientras que coloca a Brasil en el apartado de las decepciones y a Harry Kane como máximo goleador.

Raphinha en una acción ofensiva en el amistoso Brasil Egipto

Raphinha en una acción ofensiva en el amistoso Brasil Egipto / CBF

Axel Torres es uno de los pocos que mira hacia otro lado cuando se habla del futuro campeón, ya que apuesta por Francia para conquistar el Mundial.

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El periodista cree que Argelia puede protagonizar una de las sorpresas de la competición y sitúa a Alemania entre las selecciones que podrían rendir por debajo de lo esperado. En cuanto al máximo anotador del torneo, su favorito es Kylian Mbappé.

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