Manu Carreño estalla por el precio de las entradas para la final del Mundial: "Es vergonzoso. Infantino no debería permitirlo"

La final del Mundial entre España y Argentina ya está a la vuelta de la esquina, y el precio de las entradas para estar el domingo en el MetLife Stadium de Nueva York ha desatado una enorme polémica.

En 'El Larguero', Manu Carreño comenzó cuestionándose cuántos aficionados españoles podrán viajar para apoyar a la selección, y preguntó a Antón Meana si todavía quedan entradas. El periodista explicó que quedan muy pocas disponibles, y puso un ejemplo que refleja hasta qué punto se ha encarecido asistir a la final.

Existe un paquete oficial organizado por una agencia de viajes vinculada a la Federación que incluye vuelo chárter de ida y vuelta en el día, traslados y una entrada de categoría 3 por 8.900 euros. Además, contó que un jugador de la selección pidió localidades para familiares y amigos y le respondieron: "Perfecto, ¿cuántas quieres? Son a 4.600 euros". También recordó que los precios son dinámicos y seguirán cambiando hasta el mismo día del partido.

Meana comparó la situación con el Mundial de España de 1982 para mostrar cómo ha cambiado el fútbol en estas últimas décadas. Gracias a un coleccionista de entradas históricas, explicó que una localidad de pie para la final del Bernabéu costaba 800 pesetas, unos 4,81 euros, mientras que por 3.800 pesetas se podía ver el partido prácticamente al lado de los banquillos, algo que ha lamentado: "De 4.600 euros que valen la entrada a 800 pesetas, la vida no ha cambiado tanto".

Fue entonces cuando Manu Carreño mostró su indignación. El periodista aseguró que entiende que en Estados Unidos acontecimientos como la Super Bowl o las finales de la NBA tengan precios muy elevados, pero cree que un Mundial de fútbol no debería seguir esa misma línea: "Esto es la FIFA, que es un torneo del fútbol mundial. Y aquí estamos en Estados Unidos, como podríamos estar en Sudáfrica, en España, donde sea. Y que haya tanta diferencia de un Mundial a otro, es lo que a mí me parece vergonzoso. Ver-gon-zo-so".

Carreño insistió en que el problema no depende del país que organiza el torneo, sino de la política de precios de la FIFA: "Porque luego, aquí, es que la Superbowl pagan 8.000, me parece muy bien. Esto es un Mundial de fútbol y nunca en la historia se había pagado esos precios por una final de un Mundial de fútbol. Infantino no debería permitirlo, estemos en Estados Unidos, en España o en Australia, me da lo mismo".

Además, recordó que antes incluso de conocerse qué selecciones disputarían la final, la entrada más barata rondaba ya los 4.000 dólares. Sin embargo, Pedro Fullana actualizó después el precio de las localidades y explicó que la situación es todavía peor.

Visión desde el 'press box' del MetLife Stadium donde se celebrará la final del Mundial de 2026. / DENÍS IGLESIAS

Según detalló, el paquete para viajar desde España con vuelo chárter y entrada incluida cuesta 8.900 euros, mientras que la entrada oficial más barata ya se mueve alrededor de los 7.300 euros. Las del segundo anillo alcanzan los 12.000 euros y las más cercanas al césped rondan los 18.000.

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Los precios siguen subiendo a medida que se acerca la final y las localidades más exclusivas ya alcanzan cifras difíciles de creer. Fullana aseguró que los asientos premium rondan los 40.000 euros y que la entrada VIP más exclusiva ha llegado hasta los 224.000 euros.