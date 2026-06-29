Manolo Lama señala el gran problema de España en el Mundial: "Hay jugadores que no pueden con su alma"

España ya sabe cuál será su camino en las eliminatorias del Mundial 2026. Tras terminar primera del Grupo H con siete puntos, la selección de Luis de la Fuente se enfrentará a Austria en los dieciseisavos de final el próximo jueves 2 de julio a las 21 horas.

En el caso de que la Roja elimine a los austríacos, en octavos le esperará el ganador del Portugal-Croacia. Más adelante podrían aparecer rivales como Estados Unidos, Bélgica, Senegal o Bosnia antes de unas posibles semifinales frente a Francia, Alemania, Países Bajos o Marruecos. En el otro lado del cuadro, Argentina, Brasil e Inglaterra parten como las principales favoritas para pelear por un puesto en la gran final.

Con las eliminatorias ya definidas, Manolo Lama analizó en 'El Partidazo de COPE' tanto el nivel que está dejando el Mundial como las opciones de la selección española. El periodista comenzó destacando que el campeonato sí está respondiendo en cuanto al rendimiento de las grandes estrellas, algo que, a su juicio, demuestra el nivel de la competición.

"Aquí son muy de jugadores y no de selecciones, y en un Mundial donde ha aparecido Messi, Mbappé, Dembélé, Haaland, Cristiano, Harry Kane, Vinicius, no podemos decir que nos faltan jugadores porque están todos estos. Cada partido tiene una joya. Los cracks aparecen y han dado la cara", declaró.

Lama se centró en España y explicó por qué cree que el equipo todavía no ha mostrado su mejor versión: "España no fue España porque tenemos jugadores de mucho talento que están en baja forma. Yo veo España y veo Portugal. Vitinha, ¿alguien discute su talento? No. ¿Cómo está? Hecho unos zorros. Pedri, ¿alguien discute su talento? No. ¿Cómo está? Hecho unos zorros".

El periodista cree que la explicación está en el desgaste con el que muchos futbolistas han llegado al torneo: "¿Qué pasa? ¿Se les ha olvidado jugar al fútbol? No. Han venido con el depósito medio vacío. El clima los está matando. No pueden más en esta temporada".

También puso como ejemplo el partido de España, donde los jugadores que debían ayudar a Rodri "no bajaban a pedirla" porque "no pueden con su alma". Además, señaló que el centrocampista del Manchester City "no está top" y que Lamine Yamal, aunque sigue siendo el mejor futbolista de la selección, "nos regala 20 minutos, que benditos sean, pero estamos acostumbrados a verle 90 minutos".

El periodista no dudó en compartir su pronóstico para el desenlace del campeonato, dejando claro que ve a la selección de Luis de la Fuente levantando el título el próximo 19 de julio: "Mis semifinales son España-Francia y Argentina-Brasil. Mi final es España-Argentina, campeona España y subcampeona Argentina. Tercer y cuarto puesto, le gana Francia a Brasil".