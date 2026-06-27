Manolo Lama revienta tras el arbitraje de Elfath: "Vete a tu pueblo, es una vergüenza"

La retransmisión del duelo entre Uruguay y España ha vivido un giro brusco en la segunda mitad.

Manolo Lama ha pasado de la calma inicial a una crítica feroz contra el árbitro marroquí Ismail Elfath. Mientras otros comentaristas como Santi Cañizares y Pedro Martín habían destacado su buen criterio en la primera parte, Lama ha denunciado un cambio radical en su rendimiento.

"El árbitro en la segunda parte no se entera de nada. El de la primera era otro", ha exclamado tras una falta sobre Álex Baena que, según él, evidenciaba el desconcierto del colegiado.

Canobbio, símbolo de la permisividad arbitral

La acción que ha encendido definitivamente a Lama ha sido una dura entrada sobre Lamine Yamal. El banquillo español ha protestado de inmediato, y el comunicador ha señalado la falta de sanciones a los jugadores uruguayos.

"Que Canobbio no tenga tarjeta en este partido es una broma", ha afirmado, convencido de que Uruguay había optado por "pegar" desde que se vio por detrás en el marcador.

Para Lama, la gestión disciplinaria del árbitro ha permitido que el conjunto charrúa endureciera el juego sin consecuencias.

Choque en la cabina de retransmisión

El enfado del narrador no se ha limitado al césped. La tensión también ha aflorado entre los propios comentaristas, especialmente con Pedro Martín, que seguía defendiendo la actuación del árbitro.

"¡Vete a tu pueblo, vete con Pedro Martín, hombre!", ha espetado Lama, dejando claro su desacuerdo ante cualquier intento de justificar las decisiones del colegiado.

La discusión ha reflejado la división interna sobre el criterio arbitral y el impacto que estaba teniendo en el partido.

Un final bronco y descontrolado

El tramo final del encuentro ha estado marcado por la dureza y la agresividad de los jugadores uruguayos sobre los futbolistas españoles.

El colegiado no supo establecer una vara de medir acorde a la tensión del choque y el partido se le fue de las manos por completo hasta el pitido final. Dos acciones han despertado la indignación de Carrusel Deportivo: la entrada a Nico Williams y la expulsión de Canobbio.

La primera acción tuvo como protagonista a Nico Williams, que intentó superar a su rival cuando Nico de la Cruz le propinó una patada descomunal.

Para el árbitro fue amarilla, pero para Iturralde González debió ser roja directa. Tras la falta, Williams se levantó para recriminar la acción y se generó una disputa entre varios jugadores, momento en el que Canobbio volvió a faltarle al respeto al colegiado con una especie de agresión.

La segunda acción polémica llegó con la entrada que valió la expulsión de Canobbio, que había acumulado acciones merecedoras de tarjeta durante todo el partido sin ser sancionado.

Su entrada a Pau Cubarsí superó los límites reglamentarios y el árbitro decidió expulsarlo, desatando la rabia de toda la plantilla española. El choque terminó con España clasificándose como líder de grupo, pero envuelto en un clima de tensión y protestas.