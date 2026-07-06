Manolo Lama fulmina a Brasil tras su eliminación del Mundial: "No tiene ni talento ni calidad"

Brasil se convirtió el domingo en una de las grandes decepciones del Mundial 2026 tras caer por 1-2 ante Noruega en los octavos de final. El resultado permitió a la selección nórdica meterse entre las ocho mejores del torneo gracias a un decisivo Erling Haaland, autor de los dos goles que acabaron con el sueño de la 'Canarinha'.

La eliminación del conjunto brasileño dejó varias reacciones y una de las más llamativas fue la de Manolo Lama en 'El Tertulión de Tiempo de Juego', donde analizó el nivel de la selección y explicó por qué este desenlace no debería sorprender tanto como parece.

El periodista recurrió a una metáfora para explicar que es en las grandes citas donde se pueden ver tanto las fortalezas como las debilidades de los equipos: "El fútbol es como la prueba del algodón".

Lama fue muy contundente al comparar al actual combinado brasileño con otras generaciones que marcaron una época y no dudó en afirmar que "con todos mis respetos, es posiblemente la selección histórica de Brasil que menos talento tiene. Es que es un equipo que no tiene talento".

Para sostener la idea, el comunicador recordó algunos de los grandes atacantes que han vestido la camiseta de Brasil durante las últimas décadas, y lamentó que la plantilla actual carezca de un futbolista con esa capacidad para decidir partidos: "Te voy a dar nombres de goleadores que ha tenido Brasil como Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo o Romario".

Tras hablar de eso, el periodista puso el foco en Vinicius, al que considera el principal referente ofensivo del equipo, aunque cree que no reúne las características de un goleador: "En el fútbol hay que contar con goleadores como Haaland, Mbappé, Messi o Cristiano. Aquí para encontrar a un goleador tienes que buscar a Vinicius, que para mí no es goleador. Es el único, aunque para mí no es goleador y no tiene nada".

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Vinícius Jr. lamenta la eliminación de Brasil / DPA

Manolo Lama insistió en que tanto Brasil como Alemania partían un escalón por debajo de otras candidatas al título y dejó una reflexión contundente sobre la selección sudamericana: "Brasil no tiene talento ni calidad para ser campeón del mundo".