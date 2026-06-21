Manolo Lama explota tras el 3-0: "A todos esos que no creían, hay que quitarles el pasaporte"

La goleada de España frente a Arabia Saudí dejó uno momento muy comentado: la narración de Manolo Lama en Tiempo de Juego del tercer tanto, obra de Mikel Oyarzabal en el minuto 24.

El jugador de la Real Sociedad completó un inicio de partido descomunal, con dos goles y una asistencia en apenas 24 minutos, cifras que el equipo del programa calificó como un posible "récord de la selección española en un Mundial".

Alfredo Relaño subrayó el contraste con el encuentro anterior ante Cabo Verde, recordando que "el otro día ni la había tocado en media hora".

La arremetida de Lama contra los críticos

Fiel a su estilo, Manolo Lama no dejó pasar la ocasión para cargar contra quienes dudaron del equipo tras el 0-0 inicial. "Hoy van a entrar todos los que no entraron el otro día, ¿no?", lanzó antes de rematar con una frase que encendió las redes: "A todos esos que no creían, hay que quitarles el pasaporte. O fuera, que no vuelvan. Fuera, hombre".

La euforia en la cabina de la Cadena COPE acompañó cada palabra.

Con el partido ya sentenciado, el equipo de Paco González se permitió bromear sobre el camino de España en el torneo. "La clave es que hay que empatar con Uruguay, Miguelito. Hay que hablar con el capitán de Uruguay, arreglar el empate ya", se escuchó entre risas.

Una pausa de hidratación que se convirtió en 'primer cuarto'

El encuentro se detuvo en el minuto 25 por la habitual pausa de hidratación, un momento que los comentaristas aprovecharon para ironizar sobre la evolución del fútbol moderno.

"Esto ha convertido el fútbol en baloncesto", comentaron, dando por cerrado un simbólico "primer cuarto" con un contundente 3-0 para España.