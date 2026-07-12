Manolo Lama estalla contra el árbitro del Noruega‑Inglaterra: "Vaya arbitraje a favor de los ingleses"

La selección de Inglaterra selló su pase a las semifinales del Mundial 2026 después de vencer a Noruega (1‑2) en un duelo tenso, físico y cargado de decisiones arbitrales controvertidas. El encuentro, disputado en Miami, se resolvió en la prórroga y dejó un reguero de protestas que han encendido el debate futbolístico.

Entre las voces más críticas destacó Manolo Lama, que calificó la actuación del árbitro francés Clément Turpin como un auténtico escándalo. El comunicador denunció que el colegiado condicionó el partido y favoreció claramente a Inglaterra. "Vaya arbitraje que ha hecho Turpin a favor de los ingleses, vaya arbitraje", afirmó con rotundidad durante su intervención.

Djed Spence de Inglaterra y Oscar Bobb de Noruega en una acción polémica durante el partido / RONALD WITTEK / EFE

Lama fue más allá y habló de un "tangazo de la FIFA", mostrando su malestar por lo que considera un patrón de decisiones que perjudicó a Noruega. Sobre el penalti señalado a favor de Inglaterra, una de las acciones más discutidas, ironizó asegurando que al árbitro "le ha faltado tirarlo él". También deslizó comparaciones con otras selecciones, insinuando un supuesto trato de favor: "Si este arbitraje se lo hace a Argentina…".

La jugada del empate y la polémica de la 'spidercam'

El gol del 1‑1, obra de Jude Bellingham en el 45+2, añadió más leña al fuego. Noruega protestó de forma vehemente al considerar que el balón había tocado la 'spidercam', la cámara aérea, antes del remate del jugador inglés. Según la versión del combinado nórdico, el contacto habría alterado la trayectoria del esférico y debería haber invalidado la acción.

La FIFA respondió con rapidez y contundencia. Basándose en los datos del sistema Connected Ball, el organismo aseguró que no se detectó ningún pico en el "latido del balón" mientras estaba en el aire, lo que descarta cualquier impacto con el cableado de la cámara. Con esta explicación, la jugada quedó validada oficialmente.

Un partido que deja heridas abiertas

La clasificación inglesa llega acompañada de un clima de sospecha y frustración en el entorno noruego y entre algunos comunicadores españoles.

Las palabras de Manolo Lama reflejan un malestar que va más allá del resultado y que apunta directamente al arbitraje y a la gestión tecnológica del encuentro.