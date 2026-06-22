Manolo Lama elige al mejor jugador de la selección española: "No hay ninguna duda"

El estreno de España en el Mundial no comenzó como se esperaba. El empate sin goles ante Cabo Verde (0-0) en la primera jornada dejó muchas dudas entre los aficionados y generó críticas por la imagen ofrecida por el equipo de Luis de la Fuente.

Sin embargo, la respuesta de la Roja fue contundente y llegó el domingo con una goleada por 4-0 frente a Arabia Saudí.

Antes del partido, Manolo Lama aseguró en COPE que la selección iba a reaccionar tras el tropiezo del debut: "Estoy convencido de que los jugadores se han picado. Y me gusta que se piquen y no van a salir con la caraja y lo lento que salieron en el debut. Saldrán con hambre, con ganas y a solucionar cuanto antes".

Y así fue. Desde los primeros minutos, España ofreció una imagen completamente distinta a la vista frente a Cabo Verde, con más ritmo, mayor intensidad y un claro dominio del juego.

Entre los nombres propios del encuentro destacó a Mikel Oyarzabal. El delantero fue una de las referencias ofensivas del conjunto español y firmó una actuación brillante en una primera mitad en la que participó de forma decisiva en varias acciones de peligro.

Oyarzabal, junto a Dani Olmo y Lamine / Lavandeira Jr / EFE

La mejoría del equipo también fue comentada durante la retransmisión de 'Tiempo de Juego', y con la goleada ya encaminada, el periodista no dejó pasar la oportunidad de acordarse de quienes habían criticado a la selección tras el empate frente a Cabo Verde: "¿Dónde están los que se bajaban del barco de la selección?".

Además, horas después del encuentro, Lama mostró su admiración por el trabajo de Luis de la Fuente a través de la red social X (antes Twitter): "Don Luis de la COPE. El número 1. Y quien dude que se vaya a .....r".

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El periodista también elogió a Lamine Yamal, que volvió a ser uno de los futbolistas más destacados del combinado nacional. Junto a una imagen del extremo del FC Barcelona celebrando el gol, Lama dejó una valoración tan breve como contundente: "No hay ninguna duda. Es el mejor de España".