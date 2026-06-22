MUNDIAL 2026
Manolo Lama elige al mejor jugador de la selección española: "No hay ninguna duda"
Tras el discreto debut, el conjunto de Luis de la Fuente superó a Arabia Saudí
El estreno de España en el Mundial no comenzó como se esperaba. El empate sin goles ante Cabo Verde (0-0) en la primera jornada dejó muchas dudas entre los aficionados y generó críticas por la imagen ofrecida por el equipo de Luis de la Fuente.
Sin embargo, la respuesta de la Roja fue contundente y llegó el domingo con una goleada por 4-0 frente a Arabia Saudí.
Antes del partido, Manolo Lama aseguró en COPE que la selección iba a reaccionar tras el tropiezo del debut: "Estoy convencido de que los jugadores se han picado. Y me gusta que se piquen y no van a salir con la caraja y lo lento que salieron en el debut. Saldrán con hambre, con ganas y a solucionar cuanto antes".
Y así fue. Desde los primeros minutos, España ofreció una imagen completamente distinta a la vista frente a Cabo Verde, con más ritmo, mayor intensidad y un claro dominio del juego.
Entre los nombres propios del encuentro destacó a Mikel Oyarzabal. El delantero fue una de las referencias ofensivas del conjunto español y firmó una actuación brillante en una primera mitad en la que participó de forma decisiva en varias acciones de peligro.
La mejoría del equipo también fue comentada durante la retransmisión de 'Tiempo de Juego', y con la goleada ya encaminada, el periodista no dejó pasar la oportunidad de acordarse de quienes habían criticado a la selección tras el empate frente a Cabo Verde: "¿Dónde están los que se bajaban del barco de la selección?".
Además, horas después del encuentro, Lama mostró su admiración por el trabajo de Luis de la Fuente a través de la red social X (antes Twitter): "Don Luis de la COPE. El número 1. Y quien dude que se vaya a .....r".
El periodista también elogió a Lamine Yamal, que volvió a ser uno de los futbolistas más destacados del combinado nacional. Junto a una imagen del extremo del FC Barcelona celebrando el gol, Lama dejó una valoración tan breve como contundente: "No hay ninguna duda. Es el mejor de España".
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