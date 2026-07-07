Manolo Lama lo tiene claro: "Messi siempre Messi... pero con una ayudita de la FIFA"

Las lágrimas de Messi lo decían todo. Argentina logró el milagro. La selección albiceleste, que se veía prácticamente eliminada del Mundial, remontó a contrapronóstico contra Egipto. A contrapronóstico porque el partido se le puso muy negro, con un 0-2 abajo y con la sensación de que no eran capaces de levantar cabeza. Pero lo hicieron, y de la mano del de siempre: Lionel Andrés Messi Cuccittini.

Messi se puso la capa de héroe y anotó el gol que supuso el 2-2, y posteriormente, Enzo Fernández hizo el 2-3. Una remontada absolutamente épica que terminó con la cara de felicidad de Messi, que se emocionó por lo que su selección acaba de lograr. Y también por lo que acabaa de lograr, conviertiéndose en el máximo asistente de la Copa del Mundo, superando el récord de Diego Armando Maradona.

Manolo Lama, periodista, estuvo comentando el partido a través de la plataforma X. Comentó que "Argentina es Messi y solo Messi", escribió, destacando el peso del capitán en el juego de la selección albiceleste. En su análisis, señaló que incluso después de fallar un penalti y estrellar un balón en el palo, el delantero seguía siendo el futbolista que generaba más peligro y temor en el rival.

Con el encuentro todavía en marcha, el periodista mantuvo su pronóstico y aseguró: "Ya lo dije y Messi marcará al final". Minutos después, su predicción se cumplió y el astro argentino terminó encontrando el gol, reforzando la idea de que su influencia resulta decisiva incluso cuando no atraviesa su mejor momento.

Una acción dudosa

Lama también publicó un mensaje en el que resumió su visión del partido con la frase: "Messi siempre Messi y… una ayudita de la FIFA". Y es que hubo una acción polémica tras una acción en el segundo tiempo, cuando Egipto recuperó la pelota en campo propio y lanzó un contragolpe rapidísimo que terminó con definición de Mostafa Ziko. La jugada parecía significar el 2-0 para los egipcios y un golpe durísimo para Argentina. Sin embargo, desde la cabina del VAR llamaron al árbitro francés François Letexier para revisar el origen de la acción.

En otra de sus publicaciones, el comunicador escribió: "Los mejores de Argentina contra Egipto", destacando el rendimiento del conjunto sudamericano frente al combinado africano. El mensaje formó parte de la serie de comentarios en tiempo real que fue realizando a medida que avanzaba el encuentro.

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Tras el pitido final y con la actuación de Messi ya completada, Lama elevó aún más el tono de sus elogios. "El mejor de la historia… repito de la HISTORIA", escribió en un mensaje que reflejó su admiración por el futbolista argentino y que rápidamente fue compartido por miles de usuarios.